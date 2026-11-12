СБУ и ГУР разоблачили российского "крота" в рядах украинских десантников, который готовил ликвидацию комбрига ВСУ. Фото

Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны предотвратила покушение на командира одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ. В Николаеве задержали мобилизованного военнослужащего, который, по данным следствия, по заказу ФСБ готовил наведение российского ракетного удара на штаб украинского подразделения.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Контрразведчики действовали на опережение и задержали подозреваемого на территории военного подразделения, заблаговременно обезопасив места пребывания украинских десантников.

Как российские спецслужбы завербовали военнослужащего

По материалам дела, мобилизованный попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал близких отношений в Telegram-каналах для знакомств. После вербовки он поддерживал связь с сотрудником ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Используя свою должность водителя, фигурант собирал информацию о местах пребывания командования бригады. В частности, он должен был в режиме реального времени передать куратору координаты военного объекта, где, по замыслу россиян, находился командир бригады – полковник.

Мобилизованный военнослужащи... Источник: СБУ Развернуть

На момент задержания агент готовился передать эти данные российскому спецслужбисту для наведения ракетного удара. В его смартфоне правоохранители обнаружили переписку с куратором и отчеты о подготовке покушения на украинского офицера.

Кроме того, по данным следствия, задержанный передавал врагу информацию о местах хранения и запуска ударных беспилотников ВСУ, которые используются для поражения тыловых позиций российских войск.

Переписка задержанного с рос... Источник: СБУ Развернуть

Переписка задержанного с рос... Источник: СБУ Развернуть

Переписка задержанного с рос... Источник: СБУ Развернуть

Какое наказание грозит задержанному

Следователи СБУ сообщили военнослужащему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ совместно со следователями управления Службы безопасности Украины в Николаевской области. Процессуальное руководство осуществляла Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Переписка задержанного с рос... Источник: СБУ Развернуть

Переписка задержанного с рос... Источник: СБУ Развернуть

Переписка задержанного с рос... Источник: СБУ Развернуть

Переписка задержанного с рос... Источник: СБУ Развернуть

Напомним, на Харьковщине Служба безопасности Украины задержала информатора РФ, который передавал врагу данные о местах расположения украинских защитников и помогал корректировать вражеские атаки. По данным следствия, мужчина собирал информацию о позициях и перемещениях Сил обороны.

Как писал OBOZ.UA, СБУ разоблачила агента ФСБ из Черкасской области, который собирал координаты пунктов дислокации, логистических центров и мест временного базирования украинских военных для наведения российских атак. Мужчину задержали в Закарпатской области, ему сообщили о подозрении в государственной измене.