Годами сливал канализацию в реку: в Карпатах судили владельца усадьбы за загрязнение горного водоема

Владельца частной усадьбы в курортной Полянице на Ивано-Франковщине признали виновным в систематическом сбросе неочищенных сточных вод в местную реку. Предпринимателю назначили штраф, а также обязали оплатить расходы на проведение судебных экспертиз.

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура. Согласно материалам дела, предприниматель, который с 2006 года занимается гостинично-ресторанным бизнесом в Полянице, сбрасывал сточные воды непосредственно в русло реки.

Сточные воды годами попадали в реку

Участок предпринимателя граничит с землями водного фонда, относящимися к природоохранной зоне реки Прутец Поляницкий.

Следствие установило, что во время работы заведения сточные воды систематически сбрасывали непосредственно в русло реки с нарушением установленных норм.

Лабораторные исследования зафиксировали значительное превышение предельно допустимых показателей загрязняющих веществ в воде. Речь идет, в частности, о ХПК, аммонийном азоте, фосфатах и общем железе.

По выводам исследований, это привело к ухудшению природных свойств поверхностных вод реки и создало реальную опасность для окружающей среды.

Предпринимателю объявили подозрение в январе

В январе 2026 года прокуроры сообщили бизнесмену о подозрении по части 1 статьи 242 Уголовного кодекса Украины – нарушении правил охраны вод.

В ходе судебного разбирательства сторона обвинения представила доказательства вины предпринимателя. Среди них – заключение инженерно-экологической экспертизы, протоколы осмотра места происшествия с изъятыми образцами жидкости из канализационных труб и воды из реки, а также результаты лабораторных исследований состава и свойств вод.

Суд назначил штраф в размере 85 тысяч гривен

29 октября 2026 года Яремчанский городской суд признал предпринимателя виновным в нарушении правил охраны вод.

Суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – 85 тысяч гривен. Кроме того, с осужденного взыщут более 30 тысяч гривен расходов на проведение судебных экспертиз.

Во время судебного разбирательства предприниматель также добровольно перечислил 15 тысяч гривен на поддержку Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на Винниччине разоблачили схему лесников на миллионы гривен. Их подозревают в незаконной вырубке и продаже более 100 дубов, грабов и ясеней. По данным правоохранителей, они получили более 3,1 млн грн неправомерной выгоды, а ущерб государству превысил 5,5 млн грн.