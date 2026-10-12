Прошел 10 км пешком, чтобы запутать следы: в Украине судили агента ФСБ, совершившего диверсию в Винницкой области

В Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили агента российской ФСБ, который поджог релейный шкаф "Укрзализныци" в Виннице. Чтобы скрыть свои действия и избежать попадания в поле зрения камер наблюдения, мужчина преодолел пешком более 10 километров, постоянно меняя маршрут.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. По материалам следствия, осужденный действовал по заказу российской спецслужбы, которая стремилась нарушить логистику грузовых железнодорожных перевозок.

Как агент ФСБ готовился к диверсии

По данным следствия, исполнителем российского заказа оказался местный военнослужащий-контрактник, который самовольно покинул воинскую часть и долгое время скрывался. В этот период мужчина искал заработок в Telegram-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб.

После вербовки представители ФСБ поручили ему уничтожить релейный шкаф на одной из местных железнодорожных линий. Таким образом оккупанты рассчитывали создать препятствия для транспортировки грузов.

Для выполнения задания мужчина приобрел в строительном магазине разжигатель, который перелил в бутылку из-под воды, чтобы замаскировать легковоспламеняющееся вещество.

Перед выходом на задание он переоделся в собственном гараже, после чего отправился к указанному объекту пешком. Агент преодолел более 10 километров, меняя направление движения и пытаясь обходить камеры видеонаблюдения.

Добравшись до железнодорожного оборудования, злоумышленник повредил его защитный корпус, облил легковоспламеняющейся смесью и поджёг. Сам момент возгорания он снял на смартфон, чтобы впоследствии отчитаться перед российскими кураторами.

Задержание и приговор суда

Сотрудники СБУ задержали диверсанта в марте 2025 года по месту его жительства. Установить личность и задержать мужчину удалось в течение 48 часов после поджога.

В ходе обысков правоохранители изъяли одежду, в которой он совершил преступление, а также мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 – диверсия, совершенная в условиях военного положения;

– диверсия, совершенная в условиях военного положения; ч. 5 ст. 407 – самовольное оставление воинской части.

По совокупности преступлений агент получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области совместно с Национальной полицией. Процессуальное руководство осуществляла Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним, СБУ предотвратила попытку российских спецслужб осуществить масштабную диверсию в Киевской области. Оккупанты привлекли к выполнению своих задач двух подростков: один из них поджог грузовики местной логистической компании, а другой должен был рассыпать шурупы на автодороге, чтобы помешать движению транспорта.

Как писал OBOZ.UA, в Хмельницком правоохранители разоблачили 16-летнего агента РФ, который по заказу российских спецслужб изготовил самодельное взрывное устройство для убийства украинского военного. Подросток попал в поле зрения оккупантов во время поиска легкого заработка в Telegram, а после выполнения задания его задержали на вокзале.