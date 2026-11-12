Против Мудрой откроют еще одно уголовное производство: на этот раз из-за давления на судей по "санкционному" делу Порошенко

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении, в котором фигурирует экс-заместительница главы Офиса президента Ирина Мудрая. Соответствующее определение от 3 ноября опубликовано в Реестре судебных решений.

Ранее стало известно, что адвокаты Петра Порошенко обратились в Высший антикоррупционный суд с требованием обязать НАБУ зарегистрировать производство по факту влияния на суд по делу заместительницы руководителя Офиса президента Ирины Мудрой из-за ее давления на судей Верховного Суда, рассматривавших иск об отмене санкций.

Речь идет о незаконном влиянии и давлении на судей Верховного суда во время рассмотрения дела Порошенко об отмене персональных санкций, что "выразилось в совместных согласованных действиях экс-заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, председателя Кассационного административного суда Игоря Дашутина и должностных лиц СБУ с целью повлиять на коллегию судей и добиться вынесения решения в пользу ответчика", – говорится в документах суда.

Ранее из материалов уголовного производства по операции "Фемида", опубликованных в СМИ и соцсетях, стало известно, что Ирина Мудрая выполняла указания "сверху" и через председателя Кассационного административного суда в составе ВС Игоря Дашутина обеспечила нужный вердикт в пользу Зеленского.

Соответствующий разговор Ирины Мудрой с ее сообщником Микитасем, зафиксированный в ходе НСРД, содержится в материалах на страницах 78-79 1-го тома материалов НАБУ к ходатайству об избрании меры пресечения. Это один из протоколов НСРД, где Мудра называет фамилию председателя Кассационного административного суда в составе ВС Дашутина. Как известно, в этом суде рассматривался иск Порошенко против Зеленского об отмене указа о санкциях. Полтора года судебного процесса представители власти превратили в фарс, а затем под давлением Офиса Зеленского трое из пяти судей подписали-подмахнули нужное власти решение, отмечает адвокат Игорь Головань.

Протокол носит название "Разговор Микитаса М.В. с Мудрой И.Р. от 11.04.2026 о влиянии на рассмотрение дел о санкциях и выполнении поставленных ей задач в обмен на защиту от преследований со стороны правоохранительных органов (л.д. 207 протокола НСРД Nº 19/8478 от 15.07.2026)".

"Там расследуется дело по статье 209 Уголовного кодекса о легализации средств, добытых незаконным путем. Мы считаем, что должны быть зарегистрированы дополнительные составы преступления. Мы обратились и в НАБУ, и в Офис генпрокурора с заявлением об уголовном правонарушении и просим дополнительно зарегистрировать по статье 364 Уголовного кодекса злоупотребление властью или служебным положением. А также по статье 376, которая говорит о вмешательстве в деятельность судебных органов с целью получить неправосудное решение. Мы считаем, что именно этими статьями характеризуется деятельность лиц, которые сейчас являются подозреваемыми в уголовном производстве НАБУ. Надеемся, что эти наши законные требования будут выполнены", – сказал Игорь Головань.

Следственный судья ВАКС удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов и обязал НАБУ внести соответствующие сведения в ЕРДР.

"Не оценивая обоснованность заявления адвоката на предмет признаков составов уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса и ч. 1 ст. 376 Уголовного кодекса, следственный судья считает, что в нем содержатся сведения, которые могут стать предметом проверки органа досудебного расследования в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом", – указано в постановлении ВАКС.

Напомним, бывшая заместительница руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая является фигуранткой антикоррупционной спецоперации НАБУ и САП под названием "Форест Гамп". Ее обвиняют в причастности к схеме легализации 150 млн грн, которые использовали для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас" – экс-министра энергетики Германа Галущенко. Она находится под электронным браслетом.