Продавали каннабис под видом вейпов: на Тернопольщине разоблачили межрегиональную сеть сбыта наркотиков. Фото и видео

17 человек задержаны по ч. 2 ст. 307 УКУ

В Украине под видом легальной продукции с каннабидиолом (CBD) продавали вейпы с экстрактом каннабиса. Крупная преступная сеть, действовавшая в Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Волынской, Львовской и Одесской областях, была разоблачена в ходе масштабной спецоперации; 17 фигурантам предъявлены подозрения и избраны меры пресечения.

Национальная полиция Украины на официальном сайте сообщила, что в шести областях в общей сложности проведено 50 обысков. У преступников изъято более 6 тысяч под-систем с экстрактом каннабиса, а также наличку, предположительно полученную от незаконной продажи: 142 тыс. долларов, 6 250 евро, 600 фунтов стерлингов и 3,4 млн гривен. Общая стоимость изъятой наркопродукции превышает 20 млн гривен.

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба Нацполу Развернуть

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба Нацполу Развернуть

Как работала "бизнес-схема"

Следователи считают, что незаконный бизнес организовал 25-летний житель Ивано-Франковщины, который привлек к противоправной деятельности еще 16 человек.

Под видом легальной CBD-продукции участники преступной группы сбывали запрещенные вещества через сеть кофешопов и интернет-магазинов. Заказы они отправляли в разные регионы Украины.

Товары, которые продавали злоумышленники, содержали экстракт каннабиса (наркотическое средство) и тетрагидроканнабинол (психоактивное вещество). Их реализовывали в виде вейпов, масел, жевательных конфет, напитков и печенья.

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба ОГПУ Развернуть

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба ОГПУ Развернуть

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба ОГПУ Развернуть

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба Нацполу Развернуть

По данным Офиса генерального прокурора, в подсистемы добавляли экстракт каннабиса без характерного запаха и продавали эти устройства по цене 2 500–3 000 гривен. Среди потребителей этого товара было немало несовершеннолетних.

Всего с начала 2026 года правоохранители зафиксировали 40 эпизодов сбыта наркотиков.

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба Нацполу Развернуть

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба Нацполу Развернуть

Основным поставщиком наркотиков был житель Волыни, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. "Также правоохранители проверяют версию об импорте наркотических веществ из-за рубежа, выявляют международные каналы поставок и всех причастных", – добавили в ОГПУ.

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба ОГПУ Развернуть

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба Нацполу Развернуть

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба Нацполу Развернуть

"Деятельность сети была четко организована. Участники отвечали за поставку продукции в торговые точки, ее розничную продажу, прием и оформление онлайн-заказов, отправку товара в различные регионы Украины и администрирование интернет-магазинов", – сообщили в полиции.

Спецоперация состоялась 23 сентября, когда правоохранители при силовой поддержке бойцов КОРД и РПОП одновременно провели 50 санкционированных обысков.

17 осіб можуть сісти у в'язницю Источник: Пресслужба Національної поліції України

17 осіб можуть сісти у в'язницю Источник: Пресслужба Національної поліції України

17 осіб можуть сісти у в'язницю Источник: Пресслужба Національної поліції України

Что грозит фигурантам

Всем 17 участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкция статьи предусматривает от шести до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

15 подозреваемых взяты под стражу с возможностью внесения залога (от 166 тыс. до 5 млн 300 тыс. гривен). Еще двум суд назначил меру пресечения в виде залога в размере свыше 66 тыс. гривен.

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба ОГПУ Развернуть

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба Нацполу Развернуть

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба Нацполу Развернуть

В Україні "накрили" велику м... Источник: Пресслужба Нацполу Развернуть

Как писал OBOZ.UA, ранее Украина, Албания и Казахстан провели масштабную международную спецоперацию против транснационального наркокартеля "Химпром". Правоохранители ликвидировали два вербовочных звена, действовавших одновременно в Европе и Азии, и задержали десятки причастных к преступной деятельности лиц.