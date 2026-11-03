Распространяла российские нарративы: Юлии Мендель сообщили о подозрении в государственной измене

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Главного следственного управления СБУ собрали доказательства для уведомления Юлии Мендель о подозрении в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии России против Украины. О подозрении сообщили заочно в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в Telegram. В ведомстве отметили, что основанием для подозрения стали, в частности, публичные высказывания бывшей пресс-секретаря в иностранных СМИ и публикации в социальных сетях.

Заявления в интервью

По данным следствия, Юлия Мендель использовала свою публичность и опыт работы в сфере государственных коммуникаций для распространения информационных нарративов, выгодных России. По мнению правоохранителей, эти материалы были направлены на дискредитацию Украины и ослабление ее международной поддержки.

Среди доказательств фигурируют заявления Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В частности, она сказала: "Я верю, что Украина на грани исчезновения" и "Видите, моя нация деградирует".

Также бывшая пресс-секретарь утверждала, что в Украине якобы нет демократии и свободы слова. Она называла страну государством, где "все запрещено", и сравнивала ситуацию с Советским Союзом.

Кроме того, на собственной странице в Facebook Мендель распространяла утверждения о якобы получении выгоды от продолжения войны, политическом покровительстве, пропаганде и преследовании инакомыслящих.

Выводы экспертиз

В Офисе генпрокурора отметили, что заявления бывшей пресс-секретаря активно использовали российские государственные и провластные СМИ в пропагандистских материалах.

В рамках расследования правоохранители назначили и провели судебные экспертизы. Согласно их заключениям, в высказываниях Мендель выявили признаки нарушения основ национальной безопасности в информационной сфере и деструктивного информационно-психологического воздействия.

По версии следствия, распространение таких сообщений должно было сформировать среди международной аудитории представление об Украине как о государстве, которое якобы не заслуживает дальнейшей поддержки, а ее руководство – как о препятствии для достижения мира.

Внутри страны, как считают правоохранители, эти заявления могли усиливать уныние и деморализовать общество. Обвинение расценивает такую деятельность как помощь государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

Какие статьи инкриминируют

Кроме государственной измены, Юлии Мендель инкриминируют изготовление и распространение материалов, содержащих оправдание вооруженной агрессии России против Украины, начатой в 2014 году. По данным прокуратуры, такие действия совершались, в частности, повторно.

Действия подозреваемой квалифицировали по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 – государственная измена;

ч. 2 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии России против Украины;

ч. 3 ст. 436-2 – те же действия, совершенные повторно или при других обстоятельствах, предусмотренных этой нормой.

Мендель сообщили о подозрении заочно. Сейчас речь идет именно о подозрении, а не об обвинительном приговоре суда.

Мендель дискредитирует Украи... Источник: СБУ Развернуть

Следственные действия продолжаются

В Службе безопасности Украины сообщили, что Юлия Мендель находится за пределами страны. Поэтому правоохранители продолжают комплекс мероприятий для привлечения ее к уголовной ответственности.

По результатам следственных действий и экспертиз, как отметили в СБУ, установлено, что в своих публичных высказываниях и постах в социальных сетях Мендель дискредитирует Украину на международной арене, а также оправдывает кремлевский режим и начатую им полномасштабную войну.

Расследование проводят следователи Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Юлию Мендель не пустили в здание Европарламента, где у нее должно было состояться выступление.