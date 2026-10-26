Под прицелом были нефтебазы: СБУ задержала агента РФ, устанавливавшего GPS-маячки на бензовозы. Фото

В Одессе Служба безопасности Украины задержала 20-летнего агента РФ, который устанавливал GPS-трекеры на автоцистерны с топливом. С их помощью российские спецслужбы надеялись определить координаты украинских нефтебаз на юге страны.

Полученные данные враг планировал использовать для ракетно-дроновых ударов по топливным хранилищам. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как агент РФ пытался выявить координаты нефтебаз

По данным СБУ, задержанный установил как минимум два GPS-маячка с удаленным доступом для российских спецслужбистов. Одно устройство он прикрепил к военной топливозаправочной машине, другое – к гражданскому бензовозу.

Таким образом, россияне надеялись отследить, где заправляют автоцистерны, и установить координаты нефтебаз. В случае получения этих данных страна-агрессор планировала нанести массированные удары по топливным хранилищам.

По замыслу врага, атаки могли нарушить логистику Сил обороны и дестабилизировать ситуацию в регионе. Однако сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли подготовку операции, демонтировали устройства слежения и задержали подозреваемого.

Как российские спецслужбы завербовали 20-летнего одессита

Как выяснило расследование, задание российских спецслужб выполнял 20-летний бывший студент одного из одесских университетов. Он подрабатывал грузчиком в почтовом отделении.

В поле зрения российских кураторов молодой человек попал после отчисления из университета из-за академической неуспеваемости. В поисках легкого заработка он просматривал предложения в Telegram-каналах и согласился сотрудничать с врагом.

Сначала фигурант фиксировал последствия российских атак по Одессе. Чтобы скрыть свою разведывательную деятельность, он постоянно менял способы передвижения по городу – пользовался маршрутными автобусами или ходил пешком.

Позже куратор из РФ поручил ему выявить украинские нефтебазы для корректировки ударов реактивными дронами и ракетным вооружением. По инструкциям российского спецслужащего агент купил GPS-трекеры, настроил их и установил на автоцистерны.

Какое наказание грозит задержанному

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала агента РФ. Источник: СБУ

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