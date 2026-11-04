Препятствует обыску: в НАБУ заявили, что чиновник СБУ угрожает применением оружия

в НАБУ заявили, что чиновник...

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском к сотруднику СБУ и столкнулись с вооруженным противостоянием. Высокопоставленный чиновник СБУ угрожал применением оружия и препятствует проведению обыска.

Кроме того, на место проведения обыска прибыли спецназовцы СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Подробности инцидента

Во время проведения детективами НАБУ законных следственных действий на основании определения следователя судьи ВАКС один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускает детективов к месту проведения обыска.

Кроме того, на место проведения обыска прибыли спецназовцы СБУ. В антикоррупционном ведомстве заявили, что такие действия недопустимы и препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов НАБУ.

Журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники в правосторонних органах сообщил, что речь идет о генерале Сергее Дуке.

С обысками могли прийти к ге... Источник: Скриншот Развернуть

Между НАБУ и СБУ новый конфликт. Источник: Скриншот

Напомним, Офис Генерального прокурора передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) документы о возможных противоправных действиях руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Речь идет о деле раздачи денег в конвертах нардепам "Слуги народа" за голосование в Верховной Раде.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП провели спецоперацию "Карфаген", в рамках которой разоблачили преступную организацию. По данным следствия, ее возглавлял чиновник Офиса Генерального прокурора Украины, а участники схемы занимались "крышеванием" сети мошеннических кол-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем.