Парилка для VIP на берегу Днепра: кто стоит за элитным OMO и почему из бизнеса вышли бывшие владельцы

Элитный банный комплекс OMO на Венецианском острове в Киеве оказался в центре внимания из-за своих бывших совладельцев, изменения структуры бизнеса и необычных финансовых показателей. Об этом пишет KP.UA со ссылкой, в частности, на телеграм-канал "Викривач", который обратил внимание на премиальное заведение в рекреационной зоне столицы.

Приватные парные, хамам, массажи, чайные церемонии и ресторан – так комплекс OMO Ikigai Wellness Club представляет свои услуги. Согласно каталогам, приведенным изданием, трехчасовая программа может стоить 23 тысячи гривен. Заведение предлагает и приватный отдых "только в своем кругу". Проводят ли здесь закрытые встречи влиятельные гости – неизвестно; однако формат VIP-отдыха и расположение на берегу Днепра привлекли внимание журналистов.

По данным реестра торговых марок, бренд OMO зарегистрирован на ООО "Икигай Груп". Компанию создали в феврале 2024 года. В разное время среди ее соучредителей называли Евгения Трусова, Виталия Духопелова и Александра Слобоженко, о связях которых ранее писали украинские СМИ.

Евгений Трусов. Источник: Telegram Викривач

Владельцы менялись дважды. В мае 2024 года из состава учредителей вышел Слобоженко, после чего уставный капитал сократился примерно с 19 млн до 16,5 млн грн. В мае 2026-го, по данным KP.UA, из компании вышли также Трусов, Духопелов и Владислав Мирошниченко.

По состоянию на 2 ноября 2026 года, как отмечает KP.UA со ссылкой на YouControl, в ООО "Икигай Груп" осталось два участника: Александр Горкушин с долей 54,29% и Максим Якупов с 45,71%. Уставный капитал составлял 14 млн грн.

Скриншот. Источник: Telegram Викривач

Не менее интересна финансовая сторона бизнеса. По данным, приведенным журналистами, Opendatabot, за 2025 год у компании было около 79,5 млн грн активов, но лишь 189,8 тыс. грн дохода и один сотрудник. Это не доказывает нарушений: фактическим оператором комплекса может быть другое юридическое лицо. В то же время контраст между объемом активов и задекларированной выручкой вызывает интерес к структуре бизнеса.

Виталий Духопелов. Источник: Telegram Викривач

Дополнительное внимание привлекает история бывшего партнера – Александра Слобоженко, которого СМИ связывали с делом о вероятной неуплате более 213 млн грн налогов. В материале KP.UA подчеркивается: в публичных сообщениях правоохранителей по этому делу имена Трусова и Духопелова не фигурируют.

Так что за фасадом дорогого отдыха на берегу Днепра – история о смене совладельцев, многомиллионных активах и бизнесе, реальный механизм работы которого еще требует объяснений. Кто фактически получает платежи от VIP-гостей OMO и на каких условиях комплекс работает в зоне Гидропарка – вопросы, на которые журналисты KP.UA обратили внимание в своем материале.