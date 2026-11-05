Остап Стахив ушел в СОЧ из учебного центра ВМС: всплыли подробности

Львовский активист Остап Стахив после самовольного оставления учебного центра Военно-Морских сил ВСУ записал видеообращение, в котором рассказал собственную версию обстоятельств мобилизации. Он заявил, что не признает решение военно-врачебной комиссии, считает себя похищенным и отрицает факт мобилизации.

Информация о самовольном оставлении учебного центра также появилась на странице в Facebook Жана Новосельцева, где опубликовали видео со Стахивым. Об этом Общественному сообщил рекрутер отдела рекрутингового штаба 38 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Александр Молодой.

В видео активист заявил, что оставил учебный центр и сейчас движется в направлении Львова. По дороге он общается с местными жителями и пытается получать информацию о ситуации вокруг себя.

Стахив утверждает, что во время доставки в ТЦК его якобы силой перевозили между несколькими учреждениями Львовской области. В частности, он назвал Сиховский, Жидачевский и Лычаковский ТЦК, а также Сколе и Стрый.

Во время этих перемещений ему угрожали, а на его просьбы вызвать полицию не реагировали.

"При врачах, я говорю: вызывайте полицию, я же к врачам обращаюсь, а они такие: "Да какая полиция, какая полиция?"", – рассказал Стахив.

Он также заявил, что не получал документов, которые, по его мнению, подтверждали бы законность мобилизации.

"Я не вижу ни одного документа о том, что я мобилизован. Ни одного направления. Ни одного. Все это считаю фальсификацией, ложью", – утверждает активист.

Отдельно Стахив заявил, что считает действия в отношении него преследованием из-за журналистской и правозащитной деятельности. Он также предположил, что его мобилизация могла быть организована по чьему-то заказу, однако доказательств этому в видеообращении не привел.

В своем обращении активист заявил, что будет оспаривать действия военных и решение ВЛК в судебном порядке. Он также обратился к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу, Государственному бюро расследований, Офису генерального прокурора и временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Я не считаю себя мобилизованным. Я не был мобилизован. Я не признаю их ВЛК. Я не признаю их действия. Никакие. Это все беззаконие. И я докажу это в судебном порядке", – заявил Стахив.

Он также утверждает, что во время пребывания в учебном центре его сопровождали под конвоем, в том числе в уборную, а сам он находился в ненадлежащих условиях. Эти утверждения активиста в настоящее время не имеют независимого подтверждения.

31 октября 2026 года Остапа Стахива доставили в один из районных ТЦК и СП во Львове из-за нарушения правил воинского учета. По информации областного ТЦК, он находился в розыске с 6 марта 2026 года.

В тот же день активист прошел военно-врачебную комиссию. 2 ноября стало известно, что ВВК признала его годным к военной службе. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Запад" Катерина Литвинчук.

Утром 5 ноября во время проверки личного состава в учебном центре обнаружили отсутствие Стахива. По словам рекрутера 38 отдельной бригады морской пехоты Александра Молодого, поиски не дали результатов, после чего был составлен рапорт о самовольном оставлении части. Информацию передали Военной службе правопорядка.

В сентябре 2024 года Остапу Стахиву сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве (ч. 1 и ч. 2 ст. 190 УК Украины) и несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

В декабре 2024 года он вышел из СИЗО под залог в размере 908 тысяч гривен.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во Львове все же нашли и задержали местного псевдоактивиста Остапа Стахива. Поскольку он находился в розыске из-за нарушения правил воинского учета, мужчину доставили в ТЦК. Там Стахив должен пройти военно-врачебную комиссию.