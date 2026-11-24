Независимый контроль или конфликт интересов: Кравец исследовал финансирование НАБУ, САП и их публичных защитников

Антикоррупционная инициатива Европейского Союза (EUACI) одновременно финансирует коммуникационную деятельность НАБУ и САП, а также общественные организации, которые публично выступают в защиту этих антикоррупционных органов.

Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец в своем Telegram-канале, опубликовав результаты исследования источников финансирования общественных организаций.

По приведенным им данным, лишь 3,4% финансирования Центра противодействия коррупции составляют украинские пожертвования. В то же время из 102,8 млн грн поступлений Transparency International Ukraine за 2025 год взносы частных лиц составили лишь 1407 грн.

Кравец обратил внимание на то, что EUACI финансирует обе общественные организации и одновременно заказывает производство видео для НАБУ и САП, а также услуги эксперта по коммуникациям для САП.

"Один донор оплачивает и пиар органов, и тех, кто их защищает", – отметил адвокат.

Авторы исследования также выделили семь общих нарративов в публикациях СМИ и общественных организаций в защиту антикоррупционных органов. При этом, по их выводу, вопросы об адвокатском бюро, где работает жена Клименко, деле мэра Самбора, прохождении полиграфа и неявке руководителей НАБУ и САП на парламентскую ВСК остались без ответов по существу.

По мнению Кравца, общий источник финансирования коммуникационной деятельности антикоррупционных органов и их публичных защитников ставит под вопрос независимость общественного контроля за деятельностью НАБУ и САП.