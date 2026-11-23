"Нет и не будет": основатель группы "Шатро" Онуфриев ответил на обвинения в связях с Россией и бегстве из Украины

Основатель украинской группы компаний "Шатро" Максим Онуфриев опроверг информацию о якобы связях его бизнеса с российскими структурами и бегстве из Украины. Предприниматель также отверг предположения о фиктивном переоформлении активов и заявил, что его международные проекты работают в соответствии с законодательством Евросоюза.

Об этом Онуфриев рассказал в комментарии СМИ. По его словам, обвинения, распространяемые в его адрес, безосновательны, а деятельность компаний за рубежом не связана с российским бизнесом.

Что Онуфриев заявил о связях с Россией

Комментируя публикации о возможных связях бизнеса группы "Шатро" с российским газовым рынком, предприниматель категорически отрицал сотрудничество с представителями Кремля. Он подчеркнул, что зарубежные компании группы создавались для работы на европейском рынке.

"У нас нет, не было и никогда не будет никаких связей с людьми, имеющими отношение к Кремлю. Все компании, которые мы открываем за рубежом, – это инициативы для работы на европейском рынке по всем законам ЕС", – заявил девелопер.

По словам Онуфриева, деятельность его компании на Кипре ограничивалась выполнением ремонтных работ для местного юридического лица. Предприниматель утверждает, что все договорные отношения осуществлялись в соответствии с законодательством Кипра и Евросоюза.

"К российскому бизнесу я тоже не имею отношения. Моя компания делала ремонт у арендатора в офисном центре. Это кипрская компания. Все отношения у меня были с кипрской компанией. Все было в правовом поле Кипра и ЕС", – объяснил он.

Кроме того, бизнесмен опроверг личное знакомство с людьми, которых упоминали в соответствующих публикациях. По его утверждению, люди, с которыми он сотрудничает или общается за границей, поддерживают Украину или выступают против российской агрессии.

"Никогда не пересекался и не видел тех людей, о которых пишут СМИ. А что касается нашего окружения здесь: все люди, с которыми мы общаемся или пересекаемся по работе, либо поддерживают Украину, либо имеют статус "иноагентов" в РФ за свою антивоенную позицию", – добавил Онуфриев.

Отдельно основатель "Шатро" прокомментировал упоминания своего имени в контексте исследований о причастности российских государственных корпораций к депортации украинских детей. Он осудил насильственный вывоз детей из Украины и подчеркнул неприемлемость таких действий.

"Как я, отец четверых детей, гражданин Украины, могу относиться к насильственному вывозу украинских детей? Я не только осуждаю такие действия представителей российской власти, олигархата и бизнеса, – я презираю людей, которые совершают это преступление", – заявил предприниматель.

Что известно о выезде бизнесмена из Украины

Онуфриев также отверг утверждения о якобы бегстве из Украины после начала полномасштабного вторжения. По его словам, он выехал за границу на законных основаниях, поскольку является отцом четырех детей, трое из которых несовершеннолетние.

Предприниматель отметил, что после начала войны неоднократно пересекал государственную границу. В частности, летом 2024 года он находился в Украине, где занимался оформлением документов для получения отсрочки.

"Я не бежал из Украины. Война, как и всех граждан Украины, застала меня дома. Я отец четырех детей, трое из них несовершеннолетние. Поэтому я выезжал и возвращался законно. Летом 2024 года я был в Украине, оформлял документы об отсрочке", – рассказал Онуфриев.

Сейчас бизнесмен проживает на Кипре и занимается развитием международных проектов группы. В то же время, по его словам, команда продолжает поддерживать Украину и оказывать финансовую помощь волонтерам.

"Сейчас я живу на Кипре и развиваю международные проекты нашей команды, но сердцем и делами мы остаемся дома. С начала полномасштабной войны мы постоянно поддерживаем Украину и регулярно помогаем пожертвованиями украинским волонтерам", – отметил он.

Почему Онуфриев передал долю в компании дочери

Еще одним вопросом, который прокомментировал основатель "Шатро", стало переоформление доли в украинской компании на его дочь в 2025 году. Предприниматель отверг утверждения, что таким образом пытался скрыть активы или избежать ответственности.

По словам Онуфриева, решение связано с намерением дочери самостоятельно заниматься развитием семейного бизнеса. Он также отметил результаты деятельности группы компаний в Украине.

"Переоформление украинской компании на мою дочь – это не попытка что-то скрыть. Она планирует работать и сама развивать этот бизнес дальше. За годы работы "Шатро" реализовало в Украине много крутых проектов и объектов, которые сегодня работают, развиваются и приносят пользу людям. Мы гордимся тем, что построили", – заявил бизнесмен.

Подводя итог, Онуфриев подчеркнул готовность сотрудничать с украинскими государственными и правоохранительными органами по любым вопросам, возникшим после публикаций в СМИ.

"Те обвинения, которые мне предъявляют в СМИ, – полный абсурд. Я максимально открыт как для общества, так и для всех украинских государственных и правоохранительных структур – мне нечего скрывать", – подытожил основатель группы "Шатро".

Как писал OBOZ.UA, украинский бизнесмен Александр Спектор прокомментировал обыски и отверг обвинения в сотрудничестве с подсанкционными лицами, в частности Виктором Медведчуком. Он заявил, что не имел совместных проектов с пророссийскими структурами и продолжает работать в Украине.