"Не может быть неприкасаемых": Гончаренко требует объяснений от НАБУ и САП после показаний Дуки на ВСК

Глава ВСК Алексей Гончаренко отреагировал на обвинения в якобы атаке на антикоррупционные органы из-за вызова их руководства на заседание парламента.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Депутат напомнил, что Верховная Рада является органом прямого представительства украинского народа, а парламентский контроль – не прихоть отдельных депутатов, а одна из функций парламента.

"Не может быть правовым государством то, в котором к одним у нас есть вопросы, а к другим – нет, потому что они "хорошие парни". Это как представить себе Сенат США, который вызывает ЦРУ, но не вызывает ФБР, потому что ФБР нравится CNN. Так не бывает. И так не будет", – заявил Гончаренко.

По словам депутата, после показаний генерала СБУ Сергея Дуки возникли вопросы не только к нему самому, но и к руководству НАБУ и САП.

Поэтому директор Бюро Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко также должны объяснить свою позицию перед парламентской комиссией.