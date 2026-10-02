НАЗК начало проверку офицера Ковельского РТЦК Нодяноша, которого подозревают в незаконном обогащении

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) начало мониторинг образа жизни начальника одного из отделов Ковельского районного ТЦК и СП Александра Нодяноша. Решение было принято после обращения Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая получила от местного жителя информацию о возможных нарушениях.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, возглавляющий ВСК. Он обнародовал соответствующий документ.

По его словам, комиссия обратилась в НАЗК после того, как в ходе своей работы получила показания в отношении Нодяноша, и теперь агентство будет проверять информацию в пределах своих полномочий.

"НАЗК приступило к мониторингу начальника одного из отделов Ковельского РТЦК и СП после обращения ВСК. Такой ответ Временная следственная комиссия получила после обращения в НАЗК относительно показаний, которые нам предоставил местный житель", – сообщил нардеп.

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Гончаренко заявил, что ВСК и в дальнейшем будет передавать правоохранительным органам информацию, полученную в ходе заседаний и работы с гражданами.

Что именно будет проверять НАЗК

Мониторинг образа жизни НАЗК использует, в частности, для проверки информации о возможном несоответствии образа жизни декларанта его доходам и задекларированному имуществу. По результатам таких проверок агентство может передавать материалы правоохранительным органам, если выявляет признаки незаконного обогащения или необоснованных активов.

В настоящее время агентство должно проверить образ жизни начальника одного из отделов Ковельского районного ТЦК Александра Нодяноша и сопоставить его с официальными доходами и данными деклараций.

Что предшествовало

Интерес к состоянию Нодяноша возник после изменений в его декларациях. В декабре 2025 года СМИ сообщили, что начальник 2-го отдела Ковельского районного ТЦК и СП, подполковник Александр Нодянош задекларировал активы и доходы семьи, которые в сумме составили около 10 млн грн. Издание обратило внимание на то, что за 2024 год сам Нодянош задекларировал всего 478 тыс. грн дохода.

Александр Нодянош. Источник: 368.media

Между тем в июле 2024 года Нодянош приобрел в собственность Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска стоимостью 1,31 млн грн.

В апреле 2025 года его жена Ольга Китура заключила два договора о приобретении имущественных прав на квартиры в новом жилом комплексе во Львове. Обе квартиры имеют площадь 82,5 кв. м, а их заявленная стоимость составляет 1,42 млн грн и 1,67 млн грн соответственно.

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В декларации также указаны крупные денежные подарки от родителей жены. В июне её мать Ольга Китура, которая является пенсионеркой, подарила зятю 1,45 млн грн наличными, а в августе отец Святослав Китура подарил дочери 4,13 млн грн.

При этом в декларации указано, что жена Нодяноша не предоставила информацию о своих доходах. Она указала 11 тыс. долларов наличными, а сам Нодянош — 2 тыс. долларов. Среди недвижимости, которую официально задекларировал подполковник, был земельный участок площадью 10 соток в селе Жировка под Львовом.

Отдельно СМИ обратили внимание на автомобили: в декларации семьи они не были указаны, хотя в соцсетях жены Нодяноша издание нашло фотографии с двумя автомобилями.

Ольга Китура позирует в автомобиле. Источник: 368.media