Нацполиция годами воевала с "Химпромом" под угрозами расправы, – Коберник

Главный редактор "Бабеля" Катерина Коберник напомнила, что задолго до громкого "Карфагена" НАБУ деятельность "Химпрома" расследовала Нацполиция. И сделала очень многое. За 2025–2026 годы закрыли 105 наркошопов U420, предъявили подозрения 23 участникам силового блока и дважды предъявили подозрение главарю картеля "Мексиканцу".

"Кислотой бандиты хотели облить не только Дениса Бигуса, но и, например, жену заместителя главы Нацполиции Андрея Небытова. А $2 миллиона Мексиканец был готов заплатить за отставку Дмитрия Торгала, нынешнего главы департамента борьбы с наркопреступностью. Не думаю, что кто-то из фб-экспертов представляет, как страшно быть личным врагом главы такой организации, как "Химпром". Да и сам Торгал говорил "Следствию.Инфо", что из-за этого у него были проблемы в семье, которая боялась угроз, но он продолжил расследование. И Торгала, как мы видим, не уволили, он работает в Нацполи", – утверждает главный редактор "Бабеля".

Даже кадры жестокого насилия, которыми поразил "Карфаген", Нацполиция показывала раньше."Чтобы два раза не вставлять, видео с избиением молотками Нацпол тоже показывал. Единственное, чего не хватает этим нормальным правоохранителям, – такого же удачного пиара успешной работы, как уже есть у НАБУ", – подытожила Коберник.