Нардеп-взяточник Кузьминых получил 3,5 года тюрьмы: решение ВАКС

В пятницу, 20 ноября, Высший антикоррупционный суд признал народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых виновным в злоупотреблении влиянием и приговорил к 3,5 года лишения свободы. Также парламентарю на три года запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Об этом сообщили Высший антикоррупционный суд и Специализированная антикоррупционная прокуратура. По данным следствия, нардеп получил 558 тысяч гривен неправомерной выгоды за содействие частной компании в победе в тендере на поставку медицинского оборудования. В то же время до вступления приговора в законную силу Кузьминых будет оставаться под круглосуточным домашним арестом.

Какое решение принял суд

Приговор народному депутату огласила коллегия судей ВАКС в составе Ольги Саландяк, Оксаны Олейник и Екатерины Широкой. Кузьминых признали виновным по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием.

"Кузьминых Сергея Владимировича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 369 с отметкой 2 Уголовного кодекса Украины, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года", – огласила председательствующая судья Ольга Саландяк.

Суд также оставил без изменений меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Народный депутат обязан являться по вызовам суда, сообщать о смене места жительства или работы, хранить заграничные паспорта в соответствующих государственных органах и носить электронный браслет.

Как сообщает Слово и дело, во время оглашения приговора председательствующая судья Ольга Саландяк отметила, что срок отбывания наказания Кузьминых будет исчисляться со дня его фактического задержания. Также суд зачел в срок наказания четыре дня предварительного заключения и 144 дня круглосуточного домашнего ареста, которые приравняли к 48 дням лишения свободы.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней после оглашения, если его не обжалуют в апелляционном порядке.

Судебное заседание. Источник: Telegram/САП

За что осудили Кузьминых

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в январе 2022 года народный депутат через посредника получил 558 тысяч гривен неправомерной выгоды. Эти деньги составляли 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики для одной из больниц Житомира.

Следствие установило, что средства предназначались за влияние на должностных лиц медицинского учреждения, которые должны были обеспечить победу частного предприятия в публичной закупке.

Кроме того, парламентарий обещал за аналогичный "откат" в размере 30% содействовать заключению еще двух контрактов. Речь шла о поставке системы магнитно-резонансной томографии и лапароскопического оборудования общей стоимостью более 38 млн гривен.

Обвинительный акт в отношении Кузьминых передали в суд еще в 2022 году. Однако, по данным САП, на протяжении почти четырех лет обвиняемый неоднократно пропускал судебные заседания.

В Центре противодействия коррупции отметили, что Кузьминых стал четвертым народным депутатом от "Слуги народа", которому вынесли обвинительный приговор с наказанием в виде лишения свободы. Ранее такие приговоры получили Анатолий Гунько, Александр Юрченко и Людмила Марченко.

Напомним, 29 июня детективы НАБУ задержали народного депутата Сергея Кузьминых, которого обвиняли в получении неправомерной выгоды за содействие частным компаниям в победе в тендерах на поставку медицинского оборудования. Парламентарий систематически пропускал судебные заседания, из-за чего его доставили в суд принудительно.

Как писал OBOZ.UA, народный депутат от "Слуги народа" Людмила Марченко проиграла апелляцию по делу о взяточничестве. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений наказание в виде двух лет лишения свободы.