Пытались продать младенца в Китай: в Украине раскрыли схему торговли детьми под видом суррогатного материнства. Фото

В Украине раскрыли схему торговли новорожденными детьми, к которой были причастны гражданин Китая и три украинки. Фигуранты использовали фиктивные браки и поддельные медицинские документы, чтобы оформлять детей, рожденных по программам суррогатного материнства, на иностранца и вывозить их за границу.

Об этом сообщили Национальная полиция и Офис Генерального прокурора. По данным следствия, трем женщинам объявили подозрения в торговле детьми, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а также в использовании заведомо поддельных документов.

Как работала схема

Гражданин Китая вместе с тремя украинками организовал схему незаконного похищения новорожденных детей. Для этого участники аферы использовали фиктивные браки, медицинские документы с ложными сведениями о бесплодии и программы суррогатного материнства.

Одна из сообщниц по указанию организаторши подыскивала женщин, которые соглашались за денежное вознаграждение заключить фиктивный брак с иностранцем. После регистрации брака фигуранты обеспечивали оформление медицинских документов с ложными сведениями о бесплодии. Это создавало формальные основания для участия женщин в программах вспомогательных репродуктивных технологий.

Организаторы скрывали от суррогатных матерей истинные намерения относительно дальнейшей передачи детей за деньги. За рождение ребенка обещали 6 тысяч долларов

Так, в 2021 году одна из подозреваемых предложила гражданину Китая за 6 тысяч долларов организовать рождение ребенка в Украине по программе суррогатного материнства, а затем вывезти его за границу.

Для реализации замысла женщина привлекла посредницу, которая нашла 20-летнюю украинку. За 1500 долларов девушка согласилась заключить фиктивный брак с китайцем, не намереваясь создавать с ним семью.

В октябре 2021 года они зарегистрировали брак в Запорожье, после чего обратились в столичную клинику репродуктивной медицины. Там украинка предоставила поддельную медицинскую справку о бесплодии, необходимую для участия в программе суррогатного материнства.

В мае 2023 года суррогатная мать родила мальчика, которого официально зарегистрировали сыном фиктивной супружеской пары. После оформления необходимых документов иностранец вывез ребенка в Польшу – гражданин Китая выехал из Украины вместе с полуторамесячным ребенком 17 июня 2023 года.

При аналогичных обстоятельствах родился еще один ребенок

По данным правоохранителей, в октябре 2024 года при аналогичных обстоятельствах родился еще один ребенок. Его также зарегистрировали на гражданина КНР и его фиктивную жену.

В конце того же месяца мужчина вместе с женщиной и младенцем выехал за пределы Украины. Позже украинка вернулась, но одна.

Всего, по информации Нацполиции, в рамках этой схемы двух детей, родившихся в Украине, вывезли за границу.

Полицейские разоблачили схем... Источник: Нацполиция Развернуть

Трем женщинам сообщили о подозрении. Источник: Нацполиция

Какое наказание грозит подозреваемым

Трем женщинам – организатору и двум ее сообщницам – сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Офис Генпрокурора также сообщает об инкриминировании ч. 4 ст. 358 УК Украины – использование заведомо поддельного документа.

За торговлю людьми в отношении малолетнего ребенка, совершенную группой лиц по предварительному сговору, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе разоблачили группу, которая незаконно вывозила за границу украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Их вывозили для последующего усыновления иностранцами.