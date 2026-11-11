Приказал расстрелять "Смерчами" жилые кварталы Покровска: генералу РФ сообщили о подозрении. Фото
Сергею Кузовлеву грозит тюрьма
В Украине заочно объявили подозрение российскому генерал-полковнику Сергею Кузовлеву, который спланировал, определил цели и отдал приказ обстрелять жилые кварталы Покровска Донецкой области в феврале 2023 года. Жертвами этой атаки стали трое гражданских, еще 11 получили ранения.
Об этом сообщили пресс-службы Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины. Россиянина обвинили в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Российский высокопоставленны...
Источник: пресс-служба СБУ
Развернуть
Что известно о преступлении Сергея Кузовлева
В момент совершения военного преступления он занимал должность командующего Южным военным округом ВС РФ – командующего группировкой войск (сил) "Юг".
"По данным следствия, должностное лицо причастно к организации массированных обстрелов гражданской инфраструктуры Донецкой области из тяжелого вооружения, что привело к гибели местных жителей", – отметили в СБУ.
В феврале 2023-го Кузовлев привлек подчиненную ему 439-ю реактивную артиллерийскую бригаду ВС РФ к атаке на Покровск из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Торнадо-С", размещенных во временно оккупированной Макеевке.
В ОГПУ подчеркнули, что генерал-полковник осознавал, что намеченные для поражения объекты являются гражданскими и не используются в военных целях. По ним были выпущены осколочно-фугасные неуправляемые реактивные снаряды.
Под удар попали жилые кварталы микрорайонов Солнечный и Шахтерский. Погибли супружеская пара пенсионеров и 71-летний мужчина. Еще 11 жителей Покровска в возрасте от 30 до 71 года получили ранения. Взрывы повредили шесть многоквартирных домов и учебное заведение.
"Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности", – добавили в Службе безопасности.
Последствия атаки на город П...
Источник: пресс-служба ОГПУ
Развернуть
Снаряды, которые оккупанты з...
Источник: пресс-служба ОГПУ
Развернуть
Погибли трое гражданских.
Источник: пресс-служба ОГПУ
Пострадали жилые кварталы ми...
Источник: пресс-служба ОГПУ
Развернуть
Последствия обстрела.
Источник: пресс-служба ОГПУ
Правоохранители напомнили, что в марте этого года подозрение по этому эпизоду было объявлено командиру 439-й реактивной артиллерийской бригады государства-агрессора.
Что касается Кузовлева, то это не первое подозрение в его адрес. Ранее ему инкриминировали отдачу приказа о ракетном ударе по Краматорску, в частности по кафе RiaPizza в июне 2023 года, где погибли 13 человек, еще 56 получили ранения (среди них восьмимесячный ребенок, иностранные граждане, журналисты и волонтеры).
Сергей Кузовлев ранее уже со...
Источник: пресс-служба ОГПУ
Развернуть
Как писал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности и Херсонская областная прокуратура заочно сообщили о подозрении генералу армии РФ Александру Дворникову, бывшему командующему Южным военным округом страны-агрессора. По данным следствия, он руководил наступлением российских войск на юге Украины в начале полномасштабного вторжения и операцией по захвату Херсонской области.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение