"НАБУ – это не Кривонос, а САП – не Клименко": Чаленко объяснил, почему они не должны прятаться за независимостью институтов

"НАБУ – это не Кривонос, а С...

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что возглавляемое им ведомство сейчас находится в самой опасной ситуации за всю историю, но на самом деле это не так.

Такое мнение высказал политический эксперт Игорь Чаленко, пишет издание УНІАН. Он отметил, что "не нужно путать праведное с грешным", ведь угрозу для работы НАБУ и САП может представлять именно вероятная коррупция руководства и его окружения, а не вопросы экспертов, политиков и общества по поводу этой коррупции.

Эксперт отметил, что когда в прошлом году появилась законодательная инициатива о подчинении НАБУ и САП, тогда вполне можно было говорить об институциональной опасности, но сейчас ситуация совсем иная.

"Никто даже не поднимает вопрос о независимости антикоррупционных органов. Вопросы касаются конкретных руководителей, конкретных лиц. Речь идет не об институтах, а о личностях и их прямой ответственности", – пояснил Чаленко.

Он отметил, что сейчас не 17 век, и заявлениям в стиле Людовика XIV о том, что "Франция – это я", никто не верит.

"Ведь если "НАБУ – это Кривонос", а "САП – это Клименко с женой", то в антикоррупционном королевстве дела действительно обстоят плохо. Если под руководством начал гореть стул, то не нужно заламывать руки и кричать об опасности. В цивилизованных странах от такого стула уходят", – подчеркнул Чаленко.

Эксперт выразил надежду, что в этих ведомствах найдутся сотрудники "без шлейфа "полузакрытых" уголовных дел и без сомнительных схем с подкупленными судебными приговорами".

"Наблюдать, как вместе с добропорядочностью руководителей сгорает авторитет ведомств, неправильно. Ведь украинскому обществу жизненно необходимо, чтобы борьба с коррупцией продолжалась и продолжалась успешно", – выразил убеждение Чаленко.