НАБУ и САП уличили должностное лицо СБУ в разглашении тайны следствия и получении взяток: что известно о деле

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководителя одного из подразделений Службы безопасности Украины, которого подозревают в передаче секретной информации и получении взяток. За это мужчина получал дорогие подарки, в частности оплату отдыха в одном из отелей Буковеля и автомобиль BMW X5.

По делу сообщили о подозрении трем людям. Подробности обнародовали в НАБУ и САП.

Отдых в Буковеле за слив данных следствия

Как стало известно, во время оперативного сопровождения расследования НАБУ и САП о присвоении нефти и нефтепродуктов ПАО "Укрнафта" сотрудник СБУ согласился передавать посторонним закрытую информацию. В конце 2024 года он договорился с доверенным лицом одного из бенефициаров так называемой группы "Приват", причастность которых проверяют по этому делу, сообщать о ходе следствия и будущих процессуальных действиях.

Эти сведения помогали фигурантам избегать ограничений, связанных с санкциями, арестом имущества и пребыванием в розыске.

"В качестве неправомерной выгоды за эти услуги доверенное лицо оплатило для сотрудника СБУ проживание в отеле Radisson Blu Resort Bukovel стоимостью 160 тыс. грн – в конце декабря 2024 года в оплаченном номере отдыхала его жена с детьми", – говорится в сообщении.

Подозрения по делу получили три человека. Источник: Скриншот из видео

Сотрудник СБУ согласился пер... Источник: Скриншот из видео Развернуть

BMW X5 за получение закрытой информации

Также в 2023 году чиновник СБУ договорился о сотрудничестве с тогдашним директором по бурению АО "Укргаздобыча". За вознаграждение он должен был передавать ему закрытые данные из государственных реестров, а также информацию, которую хранят операторы и провайдеры связи.

"За предоставление этих данных бывший топ-менеджер общества купил для служащего автомобиль BMW X5. Для конспирации в июне 2023 года транспортное средство оформили на подконтрольную взяткодателю фирму, однако фактически автомобилем пользовались сам чиновник СБУ и его жена", – отмечается в сообщении.

Чиновник СБУ согласился пере... Источник: Скриншот из видео Развернуть

Подозрения по делу получили трое человек. Должностному лицу СБУ инкриминируют получение неправомерной выгоды и разглашение данных досудебного расследования. А доверенное лицо одного из бенефициаров группы "Приват" и бывшего директора по бурению АО "Укргаздобыча" подозревают в предоставлении взяток должностному лицу.

"Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект, предусматривающий возвращение обязательного декларирования для всех сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Это позволит проверять их состояние, имущество и образ жизни. Глава государства призвал Верховную Раду безотлагательно принять соответствующий закон.