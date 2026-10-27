На Запорожье мужчина вступил в ряды "полиции" оккупантов и поплатился: какой приговор получил

29-летний мужчина из Запорожской области в июне 2022 года пошел на сотрудничество с российской оккупационной властью и согласился вступить в незаконно созданную полицию. На этой "должности" он участвовал в обысках жилищ проукраинских жителей и обеспечивал проведение псевдореферендума.

За коллаборационистскую деятельность суд приговорил предателя к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в государственном проекте "Хочу к своим".

Что известно

Отмечается, что в июне 2022 года житель поселка Михайловка Васильевского района Запорожской области добровольно согласился сотрудничать с российской оккупационной властью. Он занял должность участкового уполномоченного в незаконно созданном отделе полиции Васильевского района.

На этой "должности" мужчина вместе с другими представителями оккупационных правоохранительных структур патрулировал территорию поселка и проводил незаконные обыски в домах местных жителей, придерживавшихся проукраинской позиции.

Кроме того, злоумышленник также участвовал в проведении страной-агрессором Россией незаконного референдума.

"В сентябре 2022 года во время организованного Россией псевдореферендума о присоединении оккупированной части Запорожской области к РФ онобеспечивал охрану одного из так называемых избирательных участков", – говорится в материале.

В конце 2023 года злоумышленник покинул временно оккупированную территорию и переехал во Львов, где поселился у родственников. Там он выдавал себя за внутренне перемещенное лицо. Однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.

Что постановил суд

Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины и назначил ему 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Кроме того, осужденному запретили в течение 10 лет занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти, государственного управления и местного самоуправления.

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