На Верховный суд продолжается давление по делу о санкциях против Порошенко – СМИ

После того как заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая "погорела" из-за своих разговоров на пленках НАБУ, а СБУ пришлось переключиться на собственную защиту из-за скандального расследования "Карфаген-2", власть начала искать другие каналы давления на судей Верховного суда.

По данным источников в высших судебных инстанциях, таким каналом якобы мог стать председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик, пишет издание "Буквы". Он уже два срока возглавляет ВСП, а в феврале следующего года состоятся очередные выборы на эту должность.

Усик якобы передает нужные сигналы через отдельных членов Большой палаты менее лояльным власти судьям. Это неудивительно, учитывая эпизоды из его прошлой деятельности и тот факт, что он уже дважды при нынешней власти избирался на должность председателя ВСП.

Год назад фонд DEJURE заявлял о том, что Высший совет правосудия открывает двери людям Медведчука.

На повестке дня ВСП было формирование Конкурсной комиссии, которая отбирает членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Она отвечает за прозрачный отбор более 2300 новых судей, которые будут занимать должности следующие 30 лет. Около 90 общественных организаций, международные партнеры Украины, в частности ЕС, и ряд депутатов выступают за возвращение международных экспертов в Комиссию.

Однако глава ВСП Григорий Усик лично продвигал другой сценарий – формирование комиссии из представителей не реформированных Совета судей, Совета адвокатов и Совета прокуроров, связанных с Медведчуком, Волком и Портновым.

В 2010 году, будучи судьей районного суда, Усик взыскал с журналистки 5-го канала Ольги Сницарчук 20 тысяч гривен морального ущерба, якобы причиненного депутату Юрию Буту. Юрий Бут был одним из первых, кто после победы Януковича на выборах стал "тушкой" и перешел из НУНС во фракцию "Партии регионов".

Журналистка назвала тогда депутата "отщепенцем от коалиции". После этого Бут подал на Сницарчук в суд, обвинив ее в том, что "стал нервным и раздражительным, начал срываться на родных и близких, а также его стало беспокоить бессонница, сильная головная боль, пропал аппетит, снизился жизненный тонус, появилось состояние депрессии". Судья Григорий Усик наказал журналистку.

Судей в то время назначала и увольняла Верховная Рада, а Бут был председателем подкомитета по вопросам формирования судейского корпуса. То есть он имел непосредственное влияние на назначение и увольнение судей. Кстати, именно комитет Юрия Бута реализовывал судебную реформу, инициированную тогда уже заместителем главы Администрации Януковича Андреем Портновым.

Во время первой каденции Григория Усика во главе ВРП судей Майдана отправляли в почетную отставку с пожизненным денежным содержанием и начисляли им "премии", а также оставляли в должности судей, подозревавшихся в госизмене и взяточничестве.