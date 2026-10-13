В Ровенской области автомобиль сбил 8-летнего ребенка на велосипеде: мальчик скончался в больнице. Фото

В Ровенской области автомобиль Opel сбил 8-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребёнок получил тяжёлые травмы и через несколько дней скончался в больнице.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ровенской области. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Подробности ДТП

Авария произошла вечером 6 октября в селе Бронники Ровенского района. По данным следствия, 70-летний местный житель за рулем автомобиля Opel наехал на 8-летнего мальчика, который ехал навстречу на велосипеде.

Карта. Источник: Google Maps

Ребенок получил множественные травмы, поэтому медики доставили его в больницу.

"Несмотря на усилия врачей, через 6 дней мальчик скончался от полученных травм", — говорится в сообщении.

После смерти мальчика следователь изменил квалификацию уголовного производства на ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека).

Расследование обстоятельств аварии продолжается, а водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения транспортных средств погиб 10-летний ребенок. Еще трое человек получили травмы.

Как писал OBOZ.UA, в Черкасской области в результате столкновения легкового автомобиля с автокраном погибли два человека. Авария произошла на трассе Киев – Одесса вблизи села Тихий Хутор Уманского района. Водителю автокрана сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек.