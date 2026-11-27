В Полтавской области набирает обороты рейдерский скандал – СМИ

В Полтавской области стремительно разгорается громкий рейдерский скандал вокруг группы крупных аграрных предприятий с оборотом почти в миллиард и земельным фондом в 19 тысяч гектаров. Детали этой истории уже изучают не только хозяйственные суды, но и целый ряд правоохранительных органов – от БЭБ и Нацполиции до Офиса генпрокурора, пишет издание "УНІАН".

По информации СМИ, в центре конфликта оказалась группа аграрных предприятий – ООО "АГРО ПЕРЕМОГА", ООО "Агрофирма "ЧБГ", ООО "ВИНКОР-АГРО СИВЕР", ООО "ФРУКТЫ ПОЛТАВЩИНЫ" и ООО "Агрофирма "ЗОРЯ-АГРО"". До августа 2023 года этот бизнес принадлежал сразу трем партнерам – Константину Некрасову, Илье Вялому и Валерию Орошану.

Как рассказал один из потерпевших, Илья Вялый, переломным моментом в этой истории стал именно 2023 год. По его словам, именно тогда Константин Некрасов начал требовать от своих партнеров передать ему их доли – 20 %, принадлежавшие Вялому, и 10 %, принадлежавшие Орошану.

"После нашего отказа начались действия, которые можно квалифицировать как попытку установить единоличный контроль над предприятиями. После этого были заблокированы банковские счета агрокомпаний, открытые в "Полтава-банке", который также контролируется семьей Некрасовых", – рассказал Илья Вялый.

По фактам этого рейдерского захвата было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Правда, здесь началась не менее странная история – часть из этих дел сначала была закрыта Полтавской прокуратурой, а уже впоследствии – по решению Генеральной прокуратуры – их снова возобновили и передали в прокуратуру Черниговской области.

"Генеральная прокуратура сама признала, что досудебное расследование было неэффективным и проводилось с нарушением требований. А это уже вызывает большие вопросы к полтавскому БЭБ и прокуратуре. Чем они руководствовались, когда безосновательно закрывали дела?", – говорит потерпевший.

Как говорится в материале, отдельного внимания в этой истории заслуживает фигура бывшей адвокатки, а ныне судьи Апелляционного суда Закарпатской области Виктории Совы. Она также является фигуранткой этого уголовного дела.

"У Совы еще в 2024 году по постановлению Полтавского областного прокурора должен был быть проведен обыск по нашему делу, поскольку она однозначно фигурирует в нем. Но, как ни странно, этого не произошло. Позже именно этот факт стал препятствием для ее назначения судьей. И для меня стало полной неожиданностью, когда после претензий к ней со стороны квалификационной комиссии относительно наличия уголовного производства с ее участием прокурор почему-то мгновенно закрыл дело – и Сова, несмотря на негативный шлейф, несмотря на громкую негативную информацию в СМИ о ее имущественном положении, все-таки назначается на должность судьи", – подчеркнул Вялый.

По его прогнозу, после всестороннего расследования рейдерских схем, а также непосредственного участия в них Виктории Совы, правоохранительные органы должны дать оценку и этому факту.