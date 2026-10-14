В Одесской области девять работников ТЦК осудили за удержание и применение силы в отношении мужчин во время мобилизации: какие приговоры получили

Приморский районный суд Одессы вынес приговор девяти сотрудникам районного ТЦК и СП, причастным к издевательствам над украинцами. Их обвинили в незаконном удержании граждан и применении насилия во время мобилизационных мероприятий.

Семеро из них получили реальные сроки лишения свободы, еще двое работников ТЦК вину не признали. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Систематическое насилие и психологическое давление

В июне 2026 года правоохранители разоблачили группу сотрудников районного центра комплектования, которые организовали незаконную доставку и содержание мужчин в помещениях ТЦК. Следователи задокументировали многочисленные факты жестокого обращения. Пострадавших систематически избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

Девять фигурантов полностью признали свою вину и заключили соглашения о признании вины, которые утвердил суд. Однако признание вины не освободило лиц, причастных к пыткам, от реального тюремного заключения.

Людей незаконно удерживали. Источник: ГБР

Мужчин избивали в ТЦК. Источник: ГБР

Какое наказание назначил суд

По решению суда обвиняемые получили следующие наказания:

7 лет и 1 месяц лишения свободы – один фигурант (за незаконное лишение свободы, пытки и грабеж);

по 7 лет лишения свободы – трое фигурантов (за незаконное лишение свободы и пытки);

по 5 лет и 1 месяцу лишения свободы – двое фигурантов (за незаконное лишение свободы);

5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года – один фигурант (за незаконное лишение свободы);

по 2 года служебного ограничения (замена 2 лет лишения свободы) – трое фигурантов (за незаконное лишение свободы).

Несколько человек отделались... Источник: ГБР Развернуть

Сотрудники ТЦК получили тюремный срок. Источник: ГБР

Кроме того, четверым осужденным за пытки запрещено занимать должности в подразделениях районных ТЦК и СП сроком на 3 года.

Еще двое работников ТЦК вину не признали. Решение по их делам суд примет отдельно по результатам судебного рассмотрения.

Напомним, в Украине больше всего жалоб на нарушения во время мобилизации поступает из Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областей. Эти регионы уже не первый год остаются в числе лидеров по количеству обращений.

Как писал OBOZ.UA, ранее украинские правоохранители разоблачили должностных лиц территориальных центров комплектования (ТЦК), военно-медицинских комиссий (ВМК) и военных, причастных к схемам незаконного бронирования и исключения военнообязанных из учета. В результате некоторые главы ТЦК без каких-либо сбережений за год становились гривневыми миллионерами.