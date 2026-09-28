В Кировоградской области матери сообщили о подозрении после смерти младенца: что произошло

В городе Помичная Кировоградской области женщине сообщили о подозрении в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком. Она использовала колодезную воду для приготовления смеси для ребенка, в результате чего младенец умер. Содержание нитратов в воде превышало допустимую норму более чем в 17 раз. Об этом сообщили в Кировоградской областной прокуратуре. Что произошло Следствие выяснило, что для приготовления детской смеси мать использовала воду из колодца по месту жительства. Когда ребенок родился, медики предупредили женщину об опасности колодезной воды для младенца и советовали готовить смесь из воды, предназначенной для детского питания. Исследование показало, что содержание нитратов в воде превышало допустимую норму более чем в 17 раз.

Отмечается, что в июне этого года девятидневному ребенку стало плохо. Ее доставили в больницу, однако спасти не удалось.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате отравления веществом, вызвавшим острую метгемоглобинемию – состояние, при котором кровь теряет способность должным образом переносить кислород", – говорится в материале.

Действия матери квалифицировали по ст. 166 Уголовного кодекса Украины – Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Эта статья предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.