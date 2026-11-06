В Днепропетровской области будут судить агента ФСБ, готовившего теракт на химзаводе: он должен был заложить взрывчатку

В Днепропетровской области завершили расследование в отношении агента ФСБ, готовившего теракт на одном из химических предприятий области. По данным следствия, мужчина работал слесарем на заводе и должен был заложить самодельное взрывное устройство с 1,5 кг пластита в одном из цехов.

СБУ задержала его в Каменском в марте этого года во время изготовления бомбы в собственной квартире. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как агент ФСБ готовил теракт на химзаводе

По данным расследования, задание российской спецслужбы выполнял слесарь одного из химических предприятий Днепропетровской области. Для подготовки теракта он забрал из тайника взрывчатое вещество, из которого должен был изготовить самодельное взрывное устройство на основе 1,5 кг пластита.

Мужчина планировал заложить взрывчатку под трубами в одном из цехов завода. Российские спецслужбы должны были дистанционно активировать ее во время рабочей смены, чтобы вызвать как можно больше жертв.

В марте сотрудники СБУ предотвратили теракт и задержали агента в Каменском. На момент задержания он снаряжал самодельную бомбу в собственной квартире.

Как мужчина попал в поле зрения ФСБ

По материалам дела, слесарь заинтересовал российскую спецслужбу, когда искал легкий заработок в чатах тематических Telegram-каналов. После вербовки он получил первое задание – провести доразведку возле административных зданий местных ТЦК и сообщить куратору о военных объектах с наибольшим скоплением людей.

Кроме этого, агент отслеживал автомобили и жилье украинских военнослужащих и членов их семей. По данным следствия, россияне планировали их ликвидировать.

Позже ФСБ передала мужчине координаты схрона, замаскированного в лесополосе. Оттуда он забрал взрывчатое вещество и электродетонатор для подготовки теракта на промышленном объекте.

В Днепропетровской области б... Источник: СБУ Развернуть

Что изъяли во время обысков и какое наказание грозит агенту

Во время обысков у задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также четыре мобильных телефона. По данным СБУ, мужчина поочередно использовал их для конспиративной связи с представителями российской спецслужбы.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направили в суд. Фигуранту инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), а также подготовку к террористическому акту (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 УК Украины).

По этим статьям мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В Днепропетровской области б... Источник: СБУ Развернуть

Напомним, СБУ задержала бывшего моряка, который по заказу россиян корректировал удары по Одессе. Враг завербовал мужчину после того, как его списали с судна. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили "крота" ФСБ, который наводил российские ракеты на позиции своего подразделения, где находилось более 100 операторов дронов. Злоумышленника задержали в Киевской области, где он разведал новые цели для врага.