СМИ уличили министра восстановления Калашника в присвоении чужих достижений в отрасли

Министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник во время отчета в Верховной раде за первые 100 дней работы использовал преимущественно цифры и факты о достижениях и планах своих предшественников на этой должности. Ряд озвученных проектов запустили до его назначения, а приведенные показатели не дают оснований говорить о существенном ускорении работ или качественных изменениях, пишет издание РБК-Украина.

В частности, издание обращает внимание, что большинство показателей, озвученных министром, почти не изменились по сравнению с отчетом предыдущей команды ведомства. Например, по словам Калашника, на дорогах государственного значения отремонтировали почти 19 млн кв. м покрытия. В то же время еще 20 июля министерство отчитывалось о 18,1 млн кв. м. Почти неизменным осталось и количество проектов водоснабжения: 30 в отчете Калашника против 29 – в отчете предыдущей команды. Аналогичная ситуация с тепловой генерацией. По данным министра, в работе находятся 343 объекта распределенной генерации с совокупной проектной мощностью почти 3,2 ГВт. Это суммарная мощность, на которую рассчитаны объекты, находящиеся на разных стадиях реализации. График предусматривает ввод около 1,5 ГВт в ближайшие месяцы и еще 800 МВт – в первом квартале 2027 года. Для оставшихся примерно 0,9 ГВт конкретные сроки не названы.

Еще при предыдущем министре Алексее Кулебе был сформирован бюджет региональных "планов устойчивости" – проектов по защите критической инфраструктуры. Речь идет о 67,6 млрд грн. Калашник подтвердил эту сумму и сообщил, что использовано почти 70% средств. "От координатора такой масштабной программы логично было бы ожидать не только общего процента освоения, но и региональной картины: кто из исполнителей отстает, где возникают проблемы и что министерство делает для ускорения работ. ... Общей картины выполнения планов, которая позволила бы оценить темпы работ в регионах и проблемные участки, в докладе не было", – говорится в материале.

Что касается защиты критической инфраструктуры. В сообщении по итогам выступления 30 октября министерство назвало 601 критический элемент – крупные подстанции и объекты тепло- и водоснабжения. По словам Калашника, общий уровень выполнения работ составляет 72%, а бюджетное финансирование достигло 47 млрд грн. Это общий уровень выполнения работ, а не доля объектов, которые уже полностью защищены. По состоянию на конец октября построено всего 109 защитных сооружений, еще 134 планируют завершить в ноябре, а 197 – в декабре. По оценке министра, для завершения начатых работ и строительства следующей очереди защиты требуется дополнительно еще около 60 млрд грн.

По мнению авторов, министр так и не ответил на ключевые вопросы: ускорилось ли строительство защитных сооружений при новом руководстве, насколько критически важная инфраструктура действительно готова к новым атакам и что именно изменилось в организации этой работы.

К списку достижений в сфере инфраструктуры министр добавил проекты, запланированные задолго до его назначения. Например, открытие пункта пропуска "Біла Церква – Сігету Мармацієй" на границе с Румынией, финансирование приграничной инфраструктуры за счет средств Европейского инвестиционного банка, закупку пассажирских вагонов, проект финансирования закупки новых локомотивов за счет ЕБРР. Новых решений в сфере морских перевозок после перехода большей части грузопотока из портов Большой Одессы в устье Дуная предложено не было. "Как отметили народные депутаты, трасса Одесса – Рени, обеспечивающая сухопутное сообщение с бессарабской частью Одесской области, имеет критические "узкие" места. В частности, мост на 139-м километре работает в реверсном режиме. По словам министра, для объекта до сих пор не выбрали подрядчика, а работы планируют профинансировать за счет средств на текущее содержание", – добавляет издание.

Авторы отмечают, что большинство новых проектов, предложенных командой Калашника, – это не результат заблаговременного планирования, а реакция на проблемы, которые уже требуют срочного решения. Например, экспериментальный проект по ускоренному строительству комбинированных водных переправ и подъездов к ним (всего планируют обустроить более 20 таких переходов) по упрощенному порядку. Фактически это вынужденный ответ на удары по мостам и угрозы транспортному сообщению, а не часть заранее подготовленной стратегии, говорится в статье.

Так же реактивным является решение упростить для Укрзалізниці процедуры аренды локомотивов, закупки запчастей и сопутствующих услуг. Оно должно помочь быстрее реагировать на дефицит тягового подвижного состава после российских атак, но само по себе не решает проблему его нехватки. Между тем грантовое финансирование на приобретение подержанных локомотивов еще финализируют, а помощь партнеров остается на этапе договоренностей.

Еще один пример –пилотный проект сообщения "поезд + автобус" до Сум и Лозовой. Это временный способ доставлять пассажиров в населенные пункты вблизи зон повышенной опасности, а не системное решение для организации перевозок в прифронтовых регионах. Все эти шаги могут быть необходимыми и оправданными в условиях войны. Однако они скорее свидетельствуют о реагировании на уже существующие угрозы, чем о появлении собственной долгосрочной стратегии министерства.