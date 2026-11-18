Люди попадали в трудовое рабство: в Черновцах разоблачили реабилитационный центр, где наживались на пациентах. Фото

В Черновцах работал центр помощи для зависимых, где подопечных использовали в качестве рабочей силы. Кроме того, против них применяли физическую силу и психологическое давление, ограничивали общение с внешним миром и наказывали за непослушание.

Так называемый реабилитационный центр ориентировочно в июне 2024 года организовал 52-летний мужчина вместе с четырьмя знакомыми. В ноябре 2026-го правоохранители накрыли "бизнес", задержав главных фигурантов и освободив 29 человек. Об этом сообщили в Национальной полиции и Офисе генерального прокурора.

Что происходило в реабилитационном центре на Буковине

Злоумышленники, не имея надлежащего образования и квалификации, подыскивали зависимых по всей стране. Сообщники обеспечивали охрану помещений, силовую поддержку деятельности группы, занимались поставкой необходимых вещей.

Кадры со спецоперации. Источник: пресс-служба Нацпола

Чтобы сделать невозможным разоблачение своей деятельности, преступники организовали собственный трансфер в центр, установили камеры видеонаблюдения за территорией, колючую проволоку по периметру и решетки на окнах. Перед помещением на "лечение" у родственников брали формальные согласия.

Решетка на окне. Источник: пресс-служба ОГПУ

За каждого из пациентов они брали от 30 до 60 тысяч гривен ежемесячно, обещая избавить от алкогольной или наркотической зависимости. Кроме того, из родственников вытягивали дополнительные средства якобы на приобретение лекарств.

Один из подозреваемых. Источник: пресс-служба Нацпола

Фигурант расследования. Источник: пресс-служба Нацпола

В рехабе подопечных изолировали от внешнего мира: забирали мобильные телефоны и запрещали общаться с родными.

Вместо получения необходимой медицинской помощи люди попадали в трудовое рабство. Их заставляли работать на территории реабилитационного центра (убирать помещения и санитарные зоны, готовить еду и т. д.), ограничивали в передвижении, кормили просроченными продуктами и физически наказывали в случае нарушения дисциплины.

После окончания первого месяца так называемого лечения дельцы убеждали родственников в необходимости продлить "реабилитацию".

Прошло около 20 обысков. Источник: пресс-служба Нацпола

Кто организовал рехаб

Его работу обеспечивала группа местных жителей, уроженцев Донецкой, Тернопольской и Хмельницкой областей.

Во время спецоперации полицейские провели около 20 санкционированных обысков. Они обнаружили 24 мужчин и 5 женщин, незаконно лишенных свободы. Один из пациентов содержался с 2018 года.

Правоохранители рассказали о... Источник: пресс-служба Нацпола Развернуть

Удалось освободить 29 человек. Источник: пресс-служба ОГПУ

Кроме того, были изъяты ножи, дубинки, два травматических пистолета и лекарственные средства, срок годности которых истек более трех лет назад. В центре помощи зависимым также нашли черновые записи, документацию и другие доказательства противоправных действий.

Просроченные лекарства. Источник: пресс-служба ОГПУ

Срок годности лекарств. Источник: пресс-служба ОГПУ

По состоянию на 18 ноября, пятеро заговорщиков задержаны в процессуальном порядке; всем объявлены подозрения. Им вменяют ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). За это грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Всем пятерым фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Вещдоки. Источник: пресс-служба ОГПУ

Бита, которой, вероятно, били пациентов. Источник: пресс-служба ОГПУ

Наблюдатели применяли физическую силу. Источник: пресс-служба Нацпола

Людей наказывали за нарушение правил. Источник: пресс-служба Нацпола

Людей наказывали за нарушение правил. Источник: пресс-служба ОГПУ

Изъятое имущество. Источник: пресс-служба Нацпола

Обыски в учреждении, где дол... Источник: пресс-служба ОГПУ Развернуть

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