Кушнирук заявил о репутационных рисках для НАБУ из-за скандалов вокруг Кривоноса

Публичные скандалы и обвинения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса могут негативно влиять на репутацию антикоррупционного ведомства. Такое мнение высказал экономический эксперт Борис Кушнирук в Facebook.

По его словам, отдельные сотрудники НАБУ в частных разговорах якобы выражают недовольство тем, что им приходится объяснять ситуации вокруг руководителя вместо того, чтобы сосредоточиться на результатах работы Бюро. Независимого подтверждения этих утверждений нет.

Эксперт упомянул публичные обвинения в возможном подкупе избирателей, обстоятельствах оформления отцовства, земельных вопросах и других противоречивых ситуациях. В то же время в начале ноября стало известно о закрытии ГБР уголовного производства по факту вероятной подделки документов, в котором фигурировал Кривонос. Сам директор НАБУ ранее отвергал обвинения в свой адрес.

"Зачем вообще натягивать репутационные риски Семена Кривоноса на работу всего Бюро?" – отметил Кушнирук.

По мнению эксперта, Кривоносу придется оставить должность, а отбор нового руководителя НАБУ должен проходить с особой тщательностью, чтобы минимизировать репутационные риски для ведомства.