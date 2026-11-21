Кривонос подставляет НАБУ и скрывается от неудобных вопросов парламента, – Гончаренко

Глава парламентской ВСК в эфире "Бутусов Плюс" заявил, что поддержка независимости НАБУ не дает его руководству индульгенции.

"Если речь идет о директоре Национального антикоррупционного бюро, который был осужден судом за подкуп избирателей, и чтобы избежать этого – фальшиво усыновил ребенка. Послушайте, это очень серьезно. Здесь огромная моральная составляющая. Это то, что называют "скелетом в шкафу".

Ты не должен так делать. Фактически сегодня атаку на НАБУ осуществляет сам Семен Кривонос, как на институцию", – считает Гончаренко.

Глава ВСК настаивает на личных объяснениях директора НАБУ перед парламентской комиссией. "Кривонос избегает прийти на ВСК. В парламент, который создал НАБУ. В парламент, который представляет народ Украины, на который работает НАБУ. Почему ты избегаешь? Приди, дай ответы. Если у тебя есть ответы на все эти вопросы, дай их. Если их у тебя нет, ну это уже другая история", – подчеркивает Гончаренко.