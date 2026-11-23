Кравченко обвинил Клименко в попытке скрыть коррупцию своей жены с помощью ГБР

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко обвинил руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Александра Клименко в попытке использовать Государственное бюро расследований (ГБР) для защиты своей жены от обвинений в коррупции. Он также анонсировал обнародование новых доказательств.‏Руслан Кравченко

Об этом бывший генпрокурор-беглец заявил в своем Telegram-канале. Он выдвинул ряд обвинений относительно действий окружения руководителя САП.‏заявил

Дело о провокации подкупа

Кравченко утверждает, что жена Александра Клименко и ее близкая подруга пытаются избежать ответственности за возможные коррупционные преступления с помощью заявления о якобы провокации взятки.

По его словам, после публикации аудио- и видеозаписей о возможных коррупционных схемах в окружении Клименко ГБР открыло производство по статье 370 УК Украины – "Провокация подкупа".

Беглый экс-генпрокурор подчеркнул, что жена Клименко и ее подруга (руководитель адвокатского бюро Наталия Редич) заявили о "провокации" лишь после огласки. До этого они якобы систематически брали деньги за "решение вопросов" клиентов и не обращались к правоохранителям с какими-либо заявлениями.

Кравченко анонсировал новые доказательства

Кравченко пообещал обнародовать дополнительные записи, которые, по его мнению, докажут, что фигурантки получали взятки еще до начала процессуальной фиксации.

Бывший генпрокурор также напомнил, что именно ГБР ранее закрыло уголовное производство в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса на следующий день после сообщения ему о подозрении. Кравченко поставил под сомнение законность такого решения.

Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат Сергей Власенко прокомментировал опубликованные материалы эксгенпрокурора Кравченко о жене руководителя САП Александра Клименко и ее подруге, адвокате Наталье Редич. Нардеп подчеркнул, что эти записи требуют полноценного расследования.