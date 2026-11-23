Корректировал обстрелы Краматорска: СБУ задержала агента РФ, который выдавал себя за волонтера. Фото

Служба безопасности Украины положила конец деятельности агента РФ, который корректировал вражеские удары по Краматорску в Донецкой области. Доразведку российских атак он проводил, притворяясь "волонтером", который разбирает завалы.

Также предатель, который был военнослужащим ВСУ и сбежал со службы, разыскивал места сосредоточения личного состава и техники Сил обороны. Подробности сообщили в СБУ.

Задержали корректировщика российских обстрелов Краматорска

СБУ задержала агента РФ, который выдавал себя за волонтера, чтобы корректировать обстрелы Краматорска

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского информатора. Им оказался контрактник из Краматорска, который самовольно оставил воинскую часть и по заказу РФ корректировал обстрелы прифронтового города. По имеющейся информации, для наведения ударов по райцентру фигурант прибывал на места вражеских "прилетов" и делал вид, что разбирает завалы поврежденных зданий. На самом деле под видом волонтера дезертир снимал на камеру последствия российских атак и "отчитывался" об этом перед спецслужбами страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Задержан вражеский корректировщик

В Службе подчеркнули: конспирация предателю не помогла: его заблаговременно разоблачили, преступления корректировщика задокументировали и задержали его по месту жительства.

Как выяснило расследование, в поле зрения российских спецслужб мужчина попал, когда публиковал на своей странице в ТикТоке видео с повреждениями украинских объектов.

"По материалам дела, помимо корректировки повторных ударов, информатор дополнительно обходил улицы города, чтобы выявить и "слить" врагу места сосредоточения личного состава и техники Сил обороны. Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами сбора разведданных и контактов с врагом", – говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения);

(несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения); ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации его действий по статье о государственной измене. Комплексные мероприятия проводили сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры", – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили агентов РФ, которые занимались поджогами. Злоумышленники действовали в разных регионах нашего государства.

Также СБУ задержала агентку ФСБ, которая корректировала удары по Херсону со своего двора.