Клименко видит конфликт интересов с Гончаренко, но не видит его в деле против меня, – генерал Дука

Сергей Дука на заседании Апелляционной палаты ВАКС поставил вопрос о личной заинтересованности руководства НАБУ и САП в его уголовном преследовании.

Генерал напомнил, что подразделение СБУ под его руководством документировало возможное незаконное обогащение детектива НАБУ Романа Недова, расследовало два эпизода в отношении директора Бюро Семена Кривоноса и собирало материалы о близком окружении руководителя САП Александра Клименко. По словам Дуки, Недов, у которого СБУ проводила обыски, впоследствии сам участвовал в расследовании против генерала.

"То есть у меня нет конфликта интересов с ними? Или у них со мной? Интересный вопрос. Очень интересный, но ответа нет, потому что все в зарубежных вояжах", – заявил Дука.