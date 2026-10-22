Прятались в фуре с молоком: пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы. Видео

В Одесской области пограничники задержали грузовик, в котором гражданин Молдовы пытался незаконно переправить через границу десятерых мужчин. Их спрятали в прицепе среди палет с молоком. Каждый из пассажиров заплатил за такое "путешествие" от 3 до 15 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе и Службе безопасности Украины. Канал незаконной переправки людей через госграницу разоблачили и ликвидировали оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда.

Пассажиров спрятали среди палет

По данным СБУ, 40-летний гражданин Молдовы управлял грузовиком DAF, который направлялся к пункту пропуска "Старокозаче". Его остановили пограничники возле села Маяки, неподалеку от границы.

Водитель утверждал, что перевозит груз с палетами молока. Однако осмотр груза показал, что вместо молока внутри грузовика находились мужчины призывного возраста.

Во время осмотра правоохранители обнаружили среди палет с молоком десятерых уклонистов из разных областей Украины – Днепропетровской, Винницкой, Харьковской, Киевской и Львовской.

За переправку платили до $15 тысяч

Как отмечает СБУ, каждый из мужчин заплатил за такую поездку от 3 тысяч до 15 тысяч долларов. Таким образом они надеялись нелегально попасть в Молдову.

Прицеп грузовика был опломбирован, а пассажиры поддерживали связь с водителем с помощью радиостанции.

Во время санкционированных обысков у водителя правоохранители изъяли мобильный телефон, радиостанции, с помощью которых он поддерживал связь с "клиентами", а также блокнот с черновыми записями.

Кроме того, у него нашли деньги в разных валютах.

Всех участников "турне" привлекли к административной ответственности,

Самого перевозчика задержали и сообщили ему о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, на Хмельнитчине правоохранители раскрыли очередную схему для уклонистов. Схему организовал 40-летний житель Прикарпатья, который привлек к ней врачей, входивших в состав военно-врачебной комиссии. Преступная группа из пяти человек за 10-12 тысяч долларов оформляла уклонистам инвалидность без законных оснований – сейчас все фигуранты схемы задержаны.