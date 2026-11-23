Руководители НАБУ и САП не смогут избежать неудобных вопросов парламентской ВСК – журналистка Власта Лазур

Руководители НАБУ и САП не с...

Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко должны лично прийти на заседание парламентской Временной следственной комиссии под председательством Алексея Гончаренко и ответить на неудобные вопросы депутатов. Руководству антикоррупционных органов не удастся избежать публичных объяснений.

Об этом заявила журналистка Радио Свобода Власта Лазур в эфире Radio NV, комментируя необходимость участия руководителей НАБУ и САП в работе парламентской ВСК.

"Наверное, это не самый приятный момент – прийти на ВСК к Алексею Гончаренко и давать показания Семену Кривоносу и Александру Клименко. Но тем не менее без этого никак. Рано или поздно придется прийти и давать показания, и отвечать на некомфортные для себя вопросы", – подчеркнула Лазур.

Таким образом, журналистка подчеркнула, что даже руководители независимых антикоррупционных органов не могут игнорировать необходимость парламентского контроля и публичных ответов на вопросы, возникающие к их деятельности.