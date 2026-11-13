Генерала Дуку выпустили из СИЗО. Эксклюзивные фото и видео

13 ноября генерал-майора СБУ Сергея Дуку, который является фигурантом дела "Карфаген", выпустили из СИЗО. За него внесли полную сумму залога, которая составила 65 миллионов гривен.

Сергея Дуку НАБУ и САП подозревают в участии в преступной организации, которая обеспечивала работу сети нелегальных кол-центров, наркобизнеса и других теневых направлений. Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA с места событий.

Что известно

Фигуранта дела "Карфаген", генерал-майора СБУ Сергея Дуку, которому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 65 миллионов гривен, выпустили из СИЗО 13 ноября.

Дука сделал заявление

После освобождения из СИЗО генерал Сергей Дука сделал заявление. Он поблагодарил тех, кто участвовал в сборе средств на его залог. Также он заявил, что не совершал преступлений, в которых его подозревают. По его словам, это "месть руководителей антикоррупционных органов".

"Я хочу подчеркнуть, что я не совершал преступлений, которые мне вменяют НАБУ и САП. Я еще раз об этом подчеркиваю", – сказал генерал-майор СБУ.

Ранее его адвокат подтвердил информацию о том, что на залог для Дуки собирают деньги

Недавно его адвокат Юрий Сухов подтвердил информацию, что в Службе безопасности собирают деньги на залог для его клиента. Впрочем, он отметил, что это добровольное дело и фиксированного "прайса" пожертвования нет.

"В целом – это действительно правда. Я немного знаю об этой ситуации. Действительно, все понимали, что залог будет. Действительно, в центральном аппарате Службы безопасности объединились, чтобы помогать, если будет залог. Это абсолютно добровольное дело. Неожиданно для сотрудников центрального аппарата начали поступать звонки из региональных подразделений, и сотрудники сказали: "Мы тоже хотим принять участие и поддерживаем нашего генерала", – сказал Сухов.

Что предшествовало

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском к сотруднику СБУ и столкнулись с вооруженным противостоянием. Высокопоставленный сотрудник СБУ угрожал применением оружия и препятствовал проведению обыска. Кроме того, на место проведения обыска прибыли спецназовцы СБУ. Позже стало известно, что сотрудники НАБУ задержали генерала СБУ Сергея Дуку.

В НАБУ сообщили, что совместно с САП разоблачили преступную организацию, участники которой обеспечивали работу мошеннических колл-центров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей.

По данным следствия, незаконная деятельность осуществлялась при содействии и покровительстве со стороны отдельных высокопоставленных сотрудников СБУ, Национальной полиции и ГНС, которым систематически предоставляли неправомерную выгоду.

Во время обыска первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ генерал Сергей Дука угрожал детективам Национального антикоррупционного бюро Украины пистолетом и уничтожал технику молотком. Кроме того, бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" пытались эвакуировать должностное лицо, что могло привести к вооруженному столкновению между правоохранителями.

Да, когда один из спецназовцев НАБУ попытался перелезть через забор, чтобы открыть калитку, неизвестные направили на него оружие с лазерным целеуказателем и пригрозили открыть огонь на поражение. В то же время в окнах дома находились двое вооруженных автоматами бойцов СБУ, а сам Дука вышел к окну второго этажа с пистолетом в руках.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Сергею Дуке. Его отправили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 65 миллионов гривен.В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что за генерал-майора СБУ Сергея Дуку внесли полную сумму залога, которая составила 65 миллионов гривен.