Генерал СБУ Дука после выхода из СИЗО сделал громкие заявления о НАБУ и призвал Раду создать ВСК

Генерал СБУ Сергей Дука после выхода из СИЗО заявил о политическом вмешательстве в расследование в отношении сотрудников НАБУ, утечке служебных материалов и призвал Верховную Раду создать временную следственную комиссию для проверки деятельности НАБУ и САП. Свое задержание он назвал местью.

"Было указание высшего политического руководства государства не реализовывать материалы по сотрудникам НАБУ. Я могу это доказать. Мое задержание – это месть руководителей антикоррупционных органов за документирование сотрудников НАБУ и их коррупционных преступлений", – заявил Дука.

По словам генерала, во время первого этапа операции "Карфаген" детективы НАБУ изъяли из кабинета первого заместителя Генерального прокурора Украины Марии Вдовиченко документы о сотрудниках НАБУ и лицах, приближенных к руководству антикоррупционных органов. Дука утверждает, что впоследствии эти материалы утекли, и заявляет о наличии доказательств.

Также генерал обратился к народным депутатам с требованием создать временную следственную комиссию для проверки вероятных коррупционных преступлений в НАБУ и САП.

"Я прошу парламентариев создать ТСК и исследовать в установленном законом порядке деятельность НАБУ и САП и их подчиненных по совершению коррупционных преступлений, которые были нами задокументированы. Я дам все показания", – подчеркнул он.

"В то время, когда руководство государства летит на чрезвычайно сложные для нашей страны переговоры, сотрудники антикоррупционных органов проводят так называемые