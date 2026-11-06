Генерал Дука во время обыска угрожал детективам пистолетом и крушил телефоны молотком: в НАБУ раскрыли подробности

Первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ генерал Сергей Дука во время обыска угрожал детективам Национального антикоррупционного бюро Украины пистолетом и уничтожал технику молотком. Кроме того, бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" пытались эвакуировать должностное лицо, что могло привести к вооруженному столкновению между правоохранителями.

Об этом рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, сообщает медиа. По его словам, для проведения обыска в загородном доме генерала детективы имели законное постановление суда, а для обеспечения безопасности привлекли бойцов Управления специальных операций НАБУ.

Как генерал угрожал детективам и уничтожал технику

Когда один из спецназовцев НАБУ попытался перелезть через забор, чтобы открыть калитку, неизвестные навели на него оружие с лазерным целеуказателем и пригрозили открыть огонь на поражение. В то же время в окнах дома находились двое вооруженных автоматами бойцов СБУ, а сам Дука вышел к окну второго этажа с пистолетом в руках.

Абакумов рассказал, что через громкоговоритель пытался объяснить присутствующим, что к дому прибыли правоохранители, которые не представляют угрозы для людей внутри. Он также показывал свое удостоверение и судебное постановление и призывал не создавать опасную ситуацию.

Однако люди не пошли на контакт с детективами. Вместо этого генерал выбежал на балкон и начал разбивать молотком мобильные телефоны и другую технику.

Позже на место событий прибыли три микроавтобуса с вооруженными сотрудниками спецподразделения СБУ "Альфа". По оценке НАБУ, силовики изучали расположение детективов, чтобы отбить генерала и эвакуировать его.

Избежать стрельбы между двумя спецслужбами удалось благодаря длительным переговорам и приезду адвокатов Дуки. После этого должностное лицо задержали.

Что генерал Дука знал о деньгах наркосиндиката

Абакумов также сообщил, что во время операции детективы зафиксировали переписку одного из центральных фигурантов дела, которого называют "Криминалом", с генералом СБУ. Речь идет об Андрее Осипове, который якобы передавал Дуке информацию об арестованных средствах на четырех криптокошельках.

По словам руководителя подразделения детективов НАБУ, сумма составляла от 2,7 до 3 млн долларов. Кроме того, генерал Дука якобы пытался через Офис генерального прокурора добиться снятия ареста со средств наркосиндиката "Химпром".

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в которую, по данным следствия, входили представители СБУ, Национальной полиции и криминальной среды. Среди фигурантов дела упоминается и генерал Сергей Дука, которому приписывают псевдоним "Аким".

Как писал OBOZ.UA, 4 ноября глава Службы безопасности Украины Александр Поклад отстранил от должностей двух высокопоставленных сотрудников СБУ, которые фигурируют в расследовании Национального антикоррупционного бюро в рамках масштабной операции "Карфаген". В спецслужбе подчеркнули, что содействуют работе антикоррупционных органов и заинтересованы в беспристрастном и объективном расследовании.