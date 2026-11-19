Дуку обвинили без допроса? Постернак призвал задать вопросы Кривоносу и Клименко

Заявление генерала СБУ Сергея Дуки о том, что его до сих пор не допросили, очень много говорит о методах работы украинских антикоррупционных органов.

Об этом в Facebook написал политический эксперт Олег Постернак.

"Вдумайтесь. Человеку объявили подозрение в участии в преступной организации, отправили в СИЗО, определили залог в 65 миллионов гривен. О нем сняли громкий фильм, его имя разнесли по всем медиа, а профессиональная антикоррупционная тусовка уже фактически вынесла свой приговор. А теперь выясняется, что, по словам самого подозреваемого, детективы даже не вызывали его на допрос", – написал Постернак.

Он отметил, что на этом фоне Дука публично рассказывает "о возможном раскрытии оперативных источников СБУ, изъятии материалов расследований в отношении руководства НАБУ и САП, об обстоятельствах сотрудничества с Андреем Осиповым".

"Можно не верить ни одному слову Дуки. Но разве задача следствия не заключается в том, чтобы проверить все обстоятельства, в частности объяснения подозреваемого, а не только убедительно представить обществу свою версию?" – спросил эксперт.

Он добавил, что из действий антикоррупционных органов складывается впечатление, что "у нас все чаще уголовное производство сначала выигрывают в Facebook и YouTube, а уже потом начинают выяснять все обстоятельства дела".

Постернак заметил, что, возможно, пришло время спросить Кривоноса и Клименко, руководят ли они "правоохранительными органами или продакшн-студией по производству криминальных блокбастеров"

"Ведь красивый фильм еще не является доказательством вины. А публичное уничтожение репутации человека не заменяет правосудия", – подчеркнул эксперт