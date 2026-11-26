Дука поставил под сомнение добросовестность руководства НАБУ и САП

Генерал СБУ Сергей Дука заявил, что считает работу антикоррупционных органов важной. Вместе с тем он ставит вопрос о том, что это не дает индульгенции и не освобождает их сотрудников от ответственности и независимого расследования их действий.

"НАБУ и САП нужны Украине. Они должны быть частью системы сдержек и противовесов. Вопрос – в добросовестности руководителей и отдельных сотрудников, а также в том, как они используют предоставленные полномочия", – убежден генерал СБУ.

Он утверждает, что все чаще полномочия антикоррупционных органов используются как инструмент давления на других.

"У меня складывается впечатление, что громкие фильмы и постоянное расширение круга высокопоставленных лиц, фигурирующих в материалах дел, также оказывают запугивающий эффект. В частности – на правоохранителей, которые могли бы расследовать действия самих антикоррупционеров", – заявил Дука.

Напомним, что Дука фигурирует в деле "Карфаген", в рамках которого НАБУ и САП подозревают его в причастности к преступной организации, которая, по версии следствия, прикрывала незаконный бизнес, в частности сеть мошеннических кол-центров и наркокартель.

6 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд избрал фигуранту меру пресечения и определил для Дуки залог в размере 65 млн гривен.

13 ноября за Дуку внесли полную сумму залога. В тот же день генерала выпустили из СИЗО.

После освобождения из СИЗО генерал Сергей Дука сделал громкие заявления о НАБУ. В частности, Дука заявил о политическом вмешательстве в расследование в отношении сотрудников НАБУ, утечке служебных материалов и призвал Верховную Раду создать временную следственную комиссию для проверки деятельности НАБУ и САП.