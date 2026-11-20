Действовали в разных регионах: СБУ и Нацполиция разоблачили агентов РФ, занимавшихся поджогами. Фото

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила и задержала пятерых человек, которые по заказу российских спецслужб устраивали поджоги в разных регионах Украины. Среди целей злоумышленников были автомобили военных и гражданских, а также магазин военного снаряжения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, фигурантами оказались местные жители в возрасте от 17 до 39 лет, которых российские кураторы вовлекали в преступную деятельность через Telegram-каналы и сервисы знакомств. За выполнение заданий им обещали денежное вознаграждение, в том числе в криптовалюте.

Как действовали поджигатели в разных регионах Украины

В Киеве правоохранители задержали несовершеннолетнего местного жителя и 24-летнего мужчину, которых подозревают в поджогах гражданского автомобиля и грузовика Сил обороны. Для уничтожения транспортных средств они использовали зажигательную смесь.

По материалам дела, одного из фигурантов российские спецслужбы завербовали через фальшивый профиль девушки. Ему предложили криптовалюту за поджоги автомобилей, которыми могли пользоваться военнослужащие и волонтеры. Другому мужчине обещали деньги за уничтожение дорогих машин.

СБУ и Нацполиция разоблачили агентов РФ. Источник: Telegram/СБУ

СБУ и Нацполиция разоблачили агентов РФ. Источник: Telegram/СБУ

Обоих подозреваемых сотрудники СБУ установили и задержали в течение суток после совершения преступлений.

В Кропивницком правоохранители разоблачили безработного местного жителя, который поджег магазин военной одежды и снаряжения. Для этого мужчина использовал легковоспламеняющуюся жидкость.

По информации следствия, российские спецслужбы вышли на него через чат знакомств. Сначала фигурант общался с якобы девушкой, а затем с ним связался представитель спецслужбы РФ. Подозреваемого задержали на следующий день после поджога.

В Одессе задержали мобилизованного военнослужащего, который самовольно оставил воинскую часть и, по данным следствия, согласился выполнять задания российских кураторов за деньги.

СБУ и Нацполиция разоблачили агентов РФ. Источник: Telegram/СБУ

СБУ и Нацполиция разоблачили агентов РФ. Источник: Telegram/СБУ

Мужчину подозревают в поджоге автомобиля в портовом городе. В результате возгорания огонь перекинулся еще на три машины, припаркованные рядом.

В Ивано-Франковске правоохранители задержали безработного мужчину непосредственно во время попытки поджечь внедорожник. Следователи установили, что ранее он уничтожил микроавтобус Сил обороны и два автомобиля, принадлежавших волонтеру и журналисту.

Во время видеосъемки пожаров фигурант показывал карточки с кодовыми словами. Таким способом он должен был подтверждать российскому куратору подлинность записей и выполнение полученных заданий.

Переписка с российским куратором. Источник: Telegram/СБУ

Переписка с российским куратором. Источник: Telegram/СБУ

Переписка с российским куратором. Источник: Telegram/СБУ

Какое наказание грозит задержанным

Во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами, а также одежду, в которой фигуранты находились на местах поджогов.

Сейчас всем пятерым задержанным сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества, в частности путем поджога.

В случае доказательства вины им грозит до десяти лет лишения свободы.

Разоблачение и задержание проводили сотрудники СБУ совместно с подразделениями Национальной полиции в Киеве, Киевской, Кировоградской, Одесской и Ивано-Франковской областях. Процессуальное руководство осуществляли соответствующие окружные и областные прокуратуры.

Напомним, в Днепропетровской области СБУ задержала дезертира, который под видом таксиста корректировал российские атаки. По данным следствия, мобилизованный самовольно оставил воинскую часть и начал сотрудничать с российскими спецслужбами.

Как писал OBOZ.UA, в Одесской области СБУ задержала коллаборанта из временно оккупированного Крыма, который готовил детей к войне против Украины. По данным следствия, бывший директор образовательного учреждения в Евпатории после оккупации полуострова перешел на сторону РФ и занимался распространением российской пропаганды среди детей.