ГБР пытается спасти Клименко, ставя под сомнение независимость САП, – Дука

Генерал Дука требует расследовать возможное давление ГБР на заявителей по делу об окружении Клименко

В интервью "Судебно-юридической газете" Сергей Дука сообщил о возможном принуждении к даче показаний по делу о якобы провокации подкупа, связанной с адвокатской деятельностью окружения Александра Клименко.

По словам генерала, после задержания сотрудниками ГБР на двух заявителей оказывали давление, пытаясь получить нужные показания. Один из задержанных оказался в больнице.

"Когда ставки настолько высоки, могут появиться любые "признания". Но какова будет их доказательная ценность, если подтвердится, что их получали под давлением? По моему убеждению, в этой ситуации ГБР бросило Клименко спасательный жилет. Однако эта история может поставить еще более острые вопросы – уже о его зависимости и о реальной независимости возглавляемой им институции", – заявил генерал.

Дука требует проверить обстоятельства задержания, возможное давление и причины госпитализации.

Напомним, генерал СБУ Сергей Дука после выхода из СИЗО заявил о якобы политическом вмешательстве в расследование в отношении сотрудников НАБУ и утечке служебных материалов. Свое задержание он назвал местью со стороны руководства антикоррупционных органов.

Как писал OBOZ.UA, Дука заявил о готовности пройти полиграф, чтобы подтвердить свою невиновность, и предложил сделать то же самое директору НАБУ Семену Кривоносу и руководителю САП Александру Клименко. Генерал утверждает, что уголовное производство против него сфабриковано и связано с его профессиональной деятельностью,