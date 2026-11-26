Был завербован врагом: СБУ задержала в Донецкой области мобилизованного, который наводил огонь на позиции ВСУ. Фото

На Донетчине военная контрразведка СБУ задержала мобилизованного жителя Львова, который сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им разведданные об украинских подразделениях. Для вербовки мужчины оккупанты использовали фейковые аккаунты на сайтах знакомств с фотографиями девушек, созданными с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Задержание провели сотрудники военной контрразведки СБУ при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Российские спецслужбисты применили так называемую "медовую ловушку". Они создали несколько вымышленных женских образов с помощью искусственного интеллекта, а затем зарегистрировали под них фейковые страницы на сайтах знакомств и в тематических чатах социальных сетей.

На эти профили наткнулся мобилизованный львовянин, который искал близких отношений в интернете. После налаживания общения с виртуальными знакомыми мужчина начал передавать им информацию о расположении украинских военных в обмен на обещание личной встречи.

В частности, одна из его интернет-собеседниц представилась медиком Национальной гвардии Украины. Она пообещала свидание, если военный предоставит координаты своей бригады ВСУ, которая находилась на Славянском направлении.

Помимо мест базирования личного состава, фигурант фотографировал на телефон склады с боеприпасами и места сосредоточения военной техники украинского боевого соединения.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили информатора и задержали его непосредственно по месту прохождения военной службы. В то же время правоохранители приняли меры для защиты позиций Сил обороны, которые могли оказаться под угрозой из-за переданных врагу данных.

Во время обыска у задержанного изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога. По этой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Следствие также проверяет возможность дополнительной квалификации его действий как государственной измены. Расследование проводят сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Луганской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

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