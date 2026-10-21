Строительная афера с 256 потерпевшими: прокуратура инициировала розыск подозреваемых через Интерпол. Фото

В Ивано-Франковске 256 инвесторов вложили более 235 млн грн в семь жилых комплексов, которые так и не достроили. Трое подозреваемых в схеме скрываются за границей, поэтому прокуратура инициировала розыск застройщиков-аферистов через Интерпол.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Отмечается, что 13 октября организатору схемы заочно изменили ранее объявленное подозрение, а также объявили о новом подозрении двум его сообщникам.

Инвесторы вложили более 235 млн грн в семь недостроенных комплексов

По данным следствия, в 2017–2022 годах 46-летний местный предприниматель, который был владельцем и основателем 15 строительных компаний, вместе с родственником и знакомым привлекал деньги граждан под видом продажи квартир и нежилых помещений на этапе строительства.

Всего потерпевшими по уголовному производству признаны 256 инвесторов. Они вложили более 235 млн грн в семь жилых комплексов, которые так и не были достроены.

Как установило следствие, компании, через которые продавали недвижимость, не имели необходимых разрешительных документов на проведение строительных работ, подключение инженерных сетей и ввод объектов в эксплуатацию.

Их будет разыскивать Интерпол. Источник: Прокуратура Украины

Деньги переводили на счета подконтрольных компаний

Для каждого жилого комплекса фигуранты создавали отдельное юридическое лицо. Средства, полученные от инвесторов, затем переводили на счета подконтрольных обществ.

По версии следствия, такая схема позволяла скрывать реальное финансовое положение компаний и создавала перед покупателями видимость законной деятельности.

Правоохранители считают, что таким способом организаторы привлекали средства инвесторов, хотя необходимых условий для завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию не было.

Подозреваемые скрываются за границей

Все трое фигурантов в настоящее время находятся за пределами Украины. Ранее их уже объявляли в международный розыск – в 2023–2025 годах.

Теперь прокуратура готовит документы для публикации в отношении них красных уведомлений Интерпола (Red Notice). Такие уведомления могут способствовать установлению местонахождения разыскиваемых, их задержанию и последующей экстрадиции в Украину.

В чем подозревают фигурантов

Трем подозреваемым инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.

Организатору схемы дополнительно инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налогов.

Сейчас прокуратура продолжает подготовку документов для международного розыска фигурантов через Интерпол.

Как сообщал OBOZ.UA, на Прикарпатье задержали мужчину, который обманул знакомых на 5,4 млн грн. Он дважды пытался "купить" у разных знакомых автомобиль и один раз квартиру. Теперь фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.