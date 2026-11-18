"10 тысяч долларов за решение вопроса": Орлов призвал НАБУ проверить записи об окружении Клименко

Бывший первый заместитель председателя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов, которого суд оправдал после обвинений со стороны НАБУ и САП, отреагировал на обнародованные Русланом Кравченко записи с участием окружения руководителя САП Александра Клименко.

В этой истории фигурирует адвокатское бюро, где работает жена руководителя САП Александра Клименко. Орлов обратил внимание на объяснения о том, что апелляцию в итоге оставили без удовлетворения, а значит, договоренности якобы не сработали.

"В этой истории фигурирует адвокатское бюро, где работает жена руководителя САП Александра Клименко, и на встречах при обсуждении "интересных" вопросов она тоже присутствует. Вижу объяснения нашего "святого" антикоррупционера: мол, ничего же не решили. Апелляцию оставили без удовлетворения. С каких это пор неудачная попытка договориться автоматически означает, что проверять нечего? 10 тыс. долларов за решение этого вопроса взяли", – пишет он.

Для сравнения Орлов напомнил о собственном уголовном деле, которое НАБУ и САП довели до суда. Он подчеркивает, что его не задерживали с взяткой, а в изученных материалах НСРД не было зафиксировано просьбы предоставить неправомерную выгоду. Суд первой инстанции его оправдал, однако дело до сих пор находится в апелляции.

"Почему для Орлова достаточно предположений, чтобы годами держать его под уголовным преследованием, а о других мы должны слышать: "Ну, они же ничего не порешали"? Вот именно это я и хочу понять.

У нас закон один для всех? Или для окружения руководителей антикоррупционных органов существуют отдельные правила?" – спрашивает Орлов.