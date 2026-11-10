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Увольнение вместо подозрения? После обысков заместитель министра восстановления написал заявление об отставке. Фото

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
3,8 т.
Увольнение вместо подозрения? После обысков заместитель министра восстановления написал заявление об отставке. Фото
Руслан Олейник. Источник: Facebook/Ruslan Oliinyk

В понедельник, 9 ноября, заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Руслан Олейник заявил, что завершает работу на должности. Он написал заявление об увольнении, заявив, что это "его личное и взвешенное решение".

Об этом Олейник утром сообщил в Facebook, опубликовав фото заявления, и добавил, что впереди – новый этап и задачи. Антикоррупционный центр "МЕЖА" обратил внимание на то, что чиновник решил уволиться из министерства после проведения обысков по делу о хищении бюджетных средств при строительстве защиты энергообъектов в Киевской области.

"Решил, потому что в шаге от подозрения? Отметим, это довольно распространенная практика среди топ-чиновников, направленная на избежание репутационных рисков для органа власти. Ведь обыски касаются договоров, заключенных департаментом КОВА именно в период руководства администрацией Николая Калашника (нынешнего министра по восстановлению) и Руслана Олейника (до сегодняшнего дня – заместителя министра по восстановлению)", – сказано в сообщении.

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Увольнение вместо подозрения? После обысков заместитель министра восстановления написал заявление об отставке. Фото

Руслан Олейник написал заявление об увольнении. Источник: Facebook/Ruslan Oliinyk

Увольнение вместо подозрения? После обысков заместитель министра восстановления написал заявление об отставке. Фото

Скриншот публикации Руслана Олейника в Facebook

Как пишет "МЕЖА", фактически Киевская ОВА под руководством Калашника и Олейника в период с марта по июль 2026-го заключила прямые договоры на 1,7 млрд грн на строительство защиты энергообъектов с фирмами из орбиты Владислава Соколова. Кроме того, его ООО были поставщиками товаров для департаментов КОВА на сотни миллионов гривен.

"Олийныка с Соколовым связывают не только заключенные договоры. Они оба из г. Днепра, где когда-то бизнесом также занимался Олейник. В соцсетях лайкают фото, единственный лайк под фото Соколова – именно от бывшего замминистра Олейника. Для бывшего заместителя министра восстановления Олийныка это может быть далеко не первое уголовное производство. Он уже 2 года находился в розыске за отмывание денег через конвертационные центры", – отмечает "МЕЖА".

Увольнение вместо подозрения? После обысков заместитель министра восстановления написал заявление об отставке. Фото

Скриншот публикации Антикоррупционного центра "МЕЖА" в Facebook

Подробности схемы

Подрядчик, которому доверили строить защиту энергообъектов в Киевской области, мог присвоить выделенные на это 1,89 млрд грн. Часть денег владельцы компании, вероятно, потратили на элитные автомобили и роскошный многоуровневый пентхаус в одном из элитных районов Киева.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко. По его словам, подозрение объявили директору Любомире Кожушко, а две компании-субподрядчики связаны с Владиславом Соколовым.

Обстоятельства использования бюджетных средств проверяют в рамках уголовного производства, которое сейчас ведет следственное управление ГУ Нацполиции в Киевской области.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре СМИ сообщили, что заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Руслан Олейник попал в ДТП, вследствие которого пострадала несовершеннолетняя. По имеющейся информации, девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

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СхемыКоррупция в УкраинеМинистерство восстановления, инфраструктуры и транспортарасследованиекоррупция
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