Увольнение вместо подозрения? После обысков заместитель министра восстановления написал заявление об отставке. Фото

В понедельник, 9 ноября, заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Руслан Олейник заявил, что завершает работу на должности. Он написал заявление об увольнении, заявив, что это "его личное и взвешенное решение".

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Об этом Олейник утром сообщил в Facebook, опубликовав фото заявления, и добавил, что впереди – новый этап и задачи. Антикоррупционный центр "МЕЖА" обратил внимание на то, что чиновник решил уволиться из министерства после проведения обысков по делу о хищении бюджетных средств при строительстве защиты энергообъектов в Киевской области.

"Решил, потому что в шаге от подозрения? Отметим, это довольно распространенная практика среди топ-чиновников, направленная на избежание репутационных рисков для органа власти. Ведь обыски касаются договоров, заключенных департаментом КОВА именно в период руководства администрацией Николая Калашника (нынешнего министра по восстановлению) и Руслана Олейника (до сегодняшнего дня – заместителя министра по восстановлению)", – сказано в сообщении.

Как пишет "МЕЖА", фактически Киевская ОВА под руководством Калашника и Олейника в период с марта по июль 2026-го заключила прямые договоры на 1,7 млрд грн на строительство защиты энергообъектов с фирмами из орбиты Владислава Соколова. Кроме того, его ООО были поставщиками товаров для департаментов КОВА на сотни миллионов гривен.

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"Олийныка с Соколовым связывают не только заключенные договоры. Они оба из г. Днепра, где когда-то бизнесом также занимался Олейник. В соцсетях лайкают фото, единственный лайк под фото Соколова – именно от бывшего замминистра Олейника. Для бывшего заместителя министра восстановления Олийныка это может быть далеко не первое уголовное производство. Он уже 2 года находился в розыске за отмывание денег через конвертационные центры", – отмечает "МЕЖА".

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Подробности схемы

Подрядчик, которому доверили строить защиту энергообъектов в Киевской области, мог присвоить выделенные на это 1,89 млрд грн. Часть денег владельцы компании, вероятно, потратили на элитные автомобили и роскошный многоуровневый пентхаус в одном из элитных районов Киева.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко. По его словам, подозрение объявили директору Любомире Кожушко, а две компании-субподрядчики связаны с Владиславом Соколовым.

Обстоятельства использования бюджетных средств проверяют в рамках уголовного производства, которое сейчас ведет следственное управление ГУ Нацполиции в Киевской области.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре СМИ сообщили, что заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Руслан Олейник попал в ДТП, вследствие которого пострадала несовершеннолетняя. По имеющейся информации, девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода.