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Издевался над украинскими пленными: в Украине будут судить еще одного палача из оккупационной тюрьмы в "ЛНР"

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read3 мин
icon 1,1 т.
Издевался над украинскими пленными: в Украине будут судить еще одного палача из оккупационной тюрьмы в "ЛНР"
Бондаренко заочно предъявлено подозрение в жестоком обращении с военнопленными. Источник: Прокуратура Украины

Украинские правоохранители установили личность еще одного человека, причастного к пыткам украинских военнопленных в оккупационной тюрьме в Луганской области. Речь идет о Владимире Бондаренко, который работал в администрации так называемой "Суходильской исправительной колонии № 4" во временно оккупированном Суходильске и лично избивал пленных руками , ногами и резиновой дубинкой, а также подвергал их пыткам электрическим током.

Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора. По данным следствия, Бондаренко систематически совершал преступления против украинских военных в период с 2022 по 2025 год.

Избивал, пытал электрическим током и оставлял раненых без помощи

Следствие установило, что Бондаренко применял к украинским военнопленным физическое и психологическое насилие. Пленных избивали руками, ногами и резиновыми дубинками ПР-73, а также пытали электрошокером, прикладывая ток к различным участкам тела.

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По данным Офиса генерального прокурора, насилие также носило сексуальный характер. Пытки носили систематический характер и сопровождались унижением украинских военных из-за их службы в Вооруженных силах Украины и участия в защите страны от российской агрессии.

Такие действия приводили к многочисленным травмам и резкому ухудшению состояния здоровья пленных. После пыток Бондаренко умышленно оставлял раненых в камерах без необходимой медицинской помощи.

Поддержал оккупантов еще в 2014 году

По данным СБУ, Бондаренко является местным жителем и поддержал российских оккупантов после захвата части Луганской области в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения он продолжил работать в оккупационной системе исполнения наказаний и неоднократно менял свои "должности".

Сначала он возглавлял так называемое "отделение воспитательной и психологической работы", а впоследствии стал руководителем "отряда отдела воспитательной работы" в оккупационной колонии.

Украинские военнопленные попадали в эту тюрьму с октября 2022 года по март 2025 года. Правоохранители собрали доказательства обращения Бондаренко с заключенными украинцами в этот период.

Подозрение было предъявлено заочно

30 сентября 2026 года Бондаренко заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Следствие также установило, что преступления он совершал не только сам, но и совместно с другими представителями оккупационной администрации колонии.

Издевался над украинскими пленными: в Украине будут судить еще одного палача из оккупационной тюрьмы в ''ЛНР''

Бондаренко заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными. Источник: Прокуратура Украины

Поскольку Бондаренко скрывается на временно оккупированной территории Луганской области, украинские правоохранительные органы продолжают работать над тем, чтобы привлечь его к ответственности.

Действия подозреваемого подпадают под ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными, которая запрещает любыекакие-либо действия или бездействие государства, удерживающего пленных, если они угрожают их жизни или здоровью.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении ещё двум россиянам, которые , по данным следствия, систематически издевались над украинскими военнопленными в исправительной колонии № 7 во Владимирской области РФ. Один из них работал медиком и умышленно лишал пленных лечения, другой — заключенный, которого администрация колонии привлекала к избиениям и пыткам.

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