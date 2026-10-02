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СМИ объяснили, почему дела о хищении государственных средств на сумму 23 млрд грн Николаем Лагуном из "Дельта Банка" должно расследовать НАБУ

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read4 мин
icon 1,8 т.
СМИ объяснили, почему дела о хищении государственных средств на сумму 23 млрд грн Николаем Лагуном из "Дельта Банка" должно расследовать НАБУ
Бывший владелец «Дельта Банка» Николай Лагун. Источник: liga.net

Национальное антикоррупционное бюро Украины представляется единственным органом, способным объективно и прозрачно расследовать хищения государственных средств и их отмывание через "Дельта Банк", к которому причастны бывший владелец финучреждения Николай Лагун и его сообщники из правления и кредитного комитета банка.

Об этом говорится в материале европейского издания EUToday. Более 23 млрд грн (около 500 млн долларов или 440 млн евро) убытков, нанесенных государству "Дельта Банком", значительно помогли бы Украине во время финансового кризиса из-за дефицита внешнего финансирования, говорится в статье.

Издание напоминает, что украинские правоохранительные органы расследуют факты злоупотреблений на общую сумму более 2,5 млрд долларов, а Николай Лагун объявлен в национальный и международный розыск, в настоящее время он скрывается в Вене. В 2025 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него санкции из-за сотрудничества с Россией.

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Одним из ключевых дел является иск Фонда гарантирования вкладов о возмещении убытков, причиненных действиями Лагуна и кредитного комитета "Дельта Банка". Речь идет о предполагаемой мошеннической схеме, по которой банк в течение нескольких лет выдавал фиктивные кредиты подставным лицам без какого-либо реального обеспечения. Фонд привлек средства у правительства и теперь обязан их вернуть. Сумму убытков оценивают в 23 млрд гривен (около 500 млн долларов). "Это дело полностью подпадает под юрисдикцию НАБУ — органа, ответственного за расследование хищения государственных средств в Украине, который в последнее время зарекомендовал себя как, пожалуй, единственная правоохранительная структура, независимая от внешнего политического давления", — говорится в материале.

Среди подозреваемых в причастности к мошенничеству — сам Лагун (против которого НАБУ уже ведет несколько дел), его сестра Антонина Лагун (которая в настоящее время скрывается в Великобритании) и бывшая председатель правления банка Елена Попова (которая, как и Лагун, вероятно, имеет российский паспорт). В деле также фигурируют бывшие топ-менеджеры "Дельты" Денис Тарасюк и Виталий Масюра; в настоящее время они владеют агробизнесом и юридическими компаниями, но продолжают сотрудничать с Лагуном.

В мае 2026 года Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Предметом расследования стали именно убытки на сумму 23 млрд гривен, нанесенные Фонду гарантирования вкладов. Согласно судебным ходатайствам и постановлениям об аресте активов, следователи установили расширенный перечень подставных лиц (номиналов), на чьи имена зарегистрированы многочисленные бизнес-структуры, приносящие бывшему владельцу "Дельта Банка" стабильные миллионные доходы, пока он скрывается в Вене.

В материалах дела отмечается, что выведенные в офшоры средства впоследствии инвестировались в недвижимость, в частности в жилые и нежилые помещения, а также в многочисленные земельные участки. Украинские СМИ неоднократно сообщали, что среди этих активов — сотни гектаров земли, предназначенной под застройку в курортной зоне Карпат и в окрестностях Киева.

Были проведены обыски у лиц, на чьи имена регистрировались активы "Лагуны". Среди них — юридическая фирма, принадлежащая бывшей юристке "Дельта Банка" Анне Гуцалюк и являющейся ключевым звеном теневого "бэк-офиса", а также Максим Чернов, который руководит всеми бизнес-интересами бывшего владельца "Дельты" в Украине.

"Эта история очень напоминает эпизод громкого коррупционного дела "Карфаген", которое расследует НАБУ. В том деле партнерша обвиняемого в коррупции прокурора, на чье имя были оформлены незаконно приобретенные активы, не ускользнула от внимания правоохранителей и также получила подозрение. Она находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен. Для политических и деловых кругов это дело является свидетельством того, что подставные лица и номинальные директора не могут оставаться в стороне от уголовных производств против своих руководителей. Следовательно, и в деле Лагуна – что подтвердило полицейское расследование – его сообщники должны понести ответственность", – считают авторы материала.

"НАБУ представляется единственным органом, способным быстро и эффективно распутать этот клубок политических и коррупционных интриг. На фоне финансового кризиса в Украине, когда на счету каждая гривна бюджетных поступлений, возвращение похищенных средств у одного из украинских олигархов существенно помогло бы поддержать стабильность и устойчивость государства, ведущего кровопролитную войну против российского диктатора. Это также важно для европейских партнеров Украины: поддерживая её сегодня, они фактически покрывают, в частности, и те расходы, которые должны были бы быть оплачены за счёт этого сбежавшего финансиста", – резюмирует издание.

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