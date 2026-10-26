''Сливал'' врагу позиции украинских военных: ГБР задержало дезертира, работавшего на ФСБ. Фото

Государственное бюро расследований задержало военнослужащего, который самовольно оставил часть и начал сотрудничать с российской ФСБ. За деньги он передавал врагу данные о расположении украинских подразделений в Запорожской и Херсонской областях.

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Предателю грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в ГБР.

Детали дела

По материалам следствия, мужчина был мобилизован в конце 2024 года, однако после нескольких месяцев службы и обучения самовольно оставил воинскую часть и скрывался на юге страны. Из-за финансовых трудностей он согласился сотрудничать с представителем российской ФСБ.

По заданию российских кураторов, мужчина собирал и передавал данные о дислокации и перемещении украинских подразделений в Запорожской и Херсонской областях, в частности информацию об их вооружении и военной технике. Это помогало российской стороне определять точные позиции украинских защитников.

"После получения этих данных российские войска наносили удары по переданным координатам. В результате обстрелов украинские военнослужащие получили ранения, также была повреждена военная техника", – говорится в сообщении.

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Позже мужчина планировал вернуться в войска, чтобы получить доступ к дополнительным сведениям и продолжить передавать их российской стороне. Однако его деятельность разоблачили сотрудники ГБР совместно с военной контрразведкой СБУ. Подозреваемого задержали.

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Как накажут предателя

Ему инкриминируют самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и государственную измену при тех же обстоятельствах (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

"Самая строгая санкция инкриминируемых статей предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове разоблачили группу военнослужащих, которых подозревают в похищении и пытках гражданских лиц под видом проведения мобилизационных мероприятий. По данным следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору и применяли силу и угрозы.